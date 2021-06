Seconda Puntata Battiti Live 2021: line-up artisti e quando va in onda

Seconda Puntata Battiti Live 2021 – scopri qui la line-up degli artisti che si esibiranno sul palco della seconda puntata di Battiti Live 2021, celebre festival estivo pugliese, quando va in onda e come poterla seguire in TV.

Al via venerdì 25 giugno 2021 la nuova edizione di Battiti Live, il festival estivo che ogni anno attraversa tutta la Puglia e vede esibirsi sul suo palco i protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Line-up artisti Seconda Puntata Battiti Live 2021

Sul palco della seconda puntata di Battiti Live 2021:

Gigi D’Alessio

Shiva

Tancredi

Malika Ayane

Jasmine

Boro Boro e Cara

Gio Evan

Aka7even

Boomdabash

Ermal Meta

Gaia

La Rappresentante di Lista

Sottotono

Fred De Palma

Fedez

Annalisa

Francesca Michielin

J-Ax e Jake La Furia

Orietta Berti

Alessandra Amoroso

Shade

Federico Rossi

Baby K

Irama

Dotan

Seconda Puntata Battiti Live 2021: quando va in onda

La seconda puntata di Battiti Live 2021 andrà in onda domenica 27 giugno 2021 su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. A partire da metà luglio l’evento verrà trasmesso anche in TV su Italia 1. La data precisa non è ancora stata resa nota.