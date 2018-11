Il 21 novembre del 2008 esordiva sul grande schermo Twilight, primo film di quella che, di lì a poco, sarebbe divenuta una delle saghe più famose e amate della storia del cinema.

Cinque film diventati un vero e proprio fenomeno di culto tra gli adolescenti di tutto il mondo, che hanno incassato complessivamente più di 3,3 miliardi di dollari e che hanno lanciato nel firmamento delle star hollywoodiane i giovani protagonisti Robert Pattinson e Kristen Stewart.

Le trasposizioni cinematografiche sono tratte dai romanzi di Stephenie Meyer.

A 10 anni dal suo debutto nelle sale, Twilight e la storia dell’amore tormentato tra l’adolescente Bella e il vampiro Edward arrivano in Home Video in un’imperdibile edizione tutta da collezionare. E solo il 20 e il 21 novembre il film, diretto Catherine Hardwicke, torna al cinema con un evento speciale.

TWILIGHT TORNA AL CINEMA

SOLO IL 20 E 21 NOVEMBRE

>> TROVA LA SALA <<

Dopo il matrimonio di sua madre, l’adolescente Bella Swan si trasferisce dall’assolata Phoenix, in Arizona, a casa di suo padre nella piovosa cittadina di Forks, nello stato di Washington. Introversa e solitaria, Bella non ha grandi aspettative per quanto riguarda la nuova scuola e i nuovi compagni, ma l’incontro con Edward Cullen, bello, intelligente e spiritoso, anche se con un alone di mistero, cambia completamente le sue prospettive. Tra i due nasce prima una profonda amicizia e poi un’appassionata storia d’amore, ma quando Bella scopre la vera identità di Edward viene catapultata in un mondo misterioso dove la vita e la morte non hanno confini…

TWILIGHT E LA SAGA IN HOME VIDEO

COFANETTO TWILIGHT [disponibile sia in DVD che Blu Ray]

10° Anniversario

Tiratura Limitata Numerata

Release date: 5 dicembre 2018

Numero Dischi DVD: 12

Extra: ogni capitolo della saga ha il suo disco extra dedicato

Numero Dischi Blu Ray: 6

Extra: tutti gli extra di ogni singolo film in un unico disco DVD

L’esclusiva edizione, edita sia in formato DVD che Blu Ray, conterrà tutti e 5 i film di Twilight e innumerevoli contenuti extra. Nello specifico:

Twilight: Bella Swan (Kristen Stewart) incontra il misterioso Edward Cullen (Robert Pattinson) un ragazzo con un oscuro segreto: è un vampiro.

Bella Swan (Kristen Stewart) incontra il misterioso Edward Cullen (Robert Pattinson) un ragazzo con un oscuro segreto: è un vampiro. The Twilight Saga: New Moon: La lealtà di Bella è messa a dura prova mentre viene sempre più assorbita dal mondo dei lupi mannari attraverso la sua amicizia con Jacob (Taylor Lautner).

La lealtà di Bella è messa a dura prova mentre viene sempre più assorbita dal mondo dei lupi mannari attraverso la sua amicizia con Jacob (Taylor Lautner). The Twilight Saga: Eclipse: Bella è circondata dal pericolo e deve scegliere tra il suo amore per Edward o la sua amicizia per Jacob.

Bella è circondata dal pericolo e deve scegliere tra il suo amore per Edward o la sua amicizia per Jacob. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1: Un matrimonio, una luna di miele e la nascita di una bambina portano incredibili cambiamenti per Bella, Edward e coloro che amano.

Un matrimonio, una luna di miele e la nascita di una bambina portano incredibili cambiamenti per Bella, Edward e coloro che amano. The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2: Bella è sempre al fianco di Edward, ma il pericolo è ancora in agguato finchè avranno a che fare con l’ira dei Volturi.

THE TWILIGHT SAGA

Digibook Special Edition a tiratura limitata

Release date: 14 novembre 2018

Numero Dischi: 2

(disco 1: il film + extra – disco 2: gli extra)

Questa è una special edition a tiratura limitata dei 5 film della saga di Twilight in versione DVD, corredati da un esclusivo Digibook da collezione.

Twilight, EXTRA:

DISCO 1: COMMENTO AL FILM con Catherine Hardwicke, Robert Pattinson e Kristen Stewart, VIDEO MUSICALI: “Supermassive black hole” dei Muse, “Decode” dei Paramore e “Leave out all the rest” dei Linkin Park, SCENE ESTESE (con introduzione della regista)

COMMENTO AL FILM con Catherine Hardwicke, Robert Pattinson e Kristen Stewart, VIDEO MUSICALI: “Supermassive black hole” dei Muse, “Decode” dei Paramore e “Leave out all the rest” dei Linkin Park, SCENE ESTESE (con introduzione della regista) DISCO 2: SCENE TAGLIATE (con introduzione della regista), L’AVVENTURA HA INIZIO: il viaggio di “twilight” dalla pagina allo schermo, Il fenomeno alla Comic-Con, La campagna pubblicitaria: anteprima esclusiva, New York Comic-Con, teaser trailer 1, teaser trailer 2, trailer finale

New Moon, EXTRA:

DISCO 1: COMMENTO del regista Chris Weitz e del montatore Peter Lambert.

COMMENTO del regista Chris Weitz e del montatore Peter Lambert. DISCO 2: SNEAK PEEK: Curiosità su “The Twilight Saga: Eclipse”, IL VIAGGIO CONTINUA: un documentario in sei parti sulla realizzazione del film, VIDEO MUSICALI, EDWARD VS JACOB: il triangolo amoroso, PRESENTAZIONE del branco, DIVENTARE JACOB, EDWARD in Italia, JACOB Fast Forward, EDWARD Fast Forward, SCENE ESTESE.

Eclipse, EXTRA:

DISCO 1: COMMENTO AUDIO al film con Kristen Stewart e Robert Pattinson, COMMENTO AUDIO al film con Stephenie Meyer e Wyck Godfrey.

COMMENTO AUDIO al film con Kristen Stewart e Robert Pattinson, COMMENTO AUDIO al film con Stephenie Meyer e Wyck Godfrey. DISCO 2: GALLERIA FOTOGRAFICA con l’opzione musica di sottofondo, JUMP TO EDWARD, JUMP TO JACOB, VIDEO MUSICALI: Muse-Neutron Star Collision, Metric- Eclipse (All Yours), SCENE tagliate, SCENE estese.

Breaking Dawn Parte 1, EXTRA:

DISCO 1: COMMENTO AUDIO al film di Bill Condon.

COMMENTO AUDIO al film di Bill Condon. DISCO 2: AMORE, MORTE, NASCITA: le riprese di “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1” : documentario in 6 parti, IL DESTINO DI JACOB, IL VIDEO del matrimonio, JUMP TO.

Breaking Dawn Parte 2, EXTRA:

DISCO 1: COMMENTO AUDIO al film di Bill Condon

COMMENTO AUDIO al film di Bill Condon DISCO 2: FILMANDO “The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2” : documentario in 7 parti, SPECIALE “Due in una volta”,VIDEO MUSICALE “The Forgotten”

TWILIGHT

versione 4K in Blu Ray

Release date: 5 dicembre 2018

Numero Dischi: 1

Formato Video: 2.40:1 3840x2160p @24fps 4K

Ecco gli extra contenuti nella versione 4K in Blu Ray di Twilight, il primo film della saga diretto da Catherine Hardwicke nel 2008:

Extra: • Twilight Tour… 10 anni dopo – Conversazione con Stephenie Meyer • Le musiche di Twilight • Interpretare Edward • Interpretare Bella • Morsi di vampiri • Bella’s Lullaby remix – Video musicale • Edward suona il piano • Interviste al cast: Kristen Stewart e Robert Pattinson, Cam Gigandet, Edi Gathegi e Rachelle Lefevre • Twilight Première – Il Red Carpet • Interviste sul Red Carpet • Stephenie Meyer parla della saga di Twilight