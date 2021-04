Star Wars Day: Lego, Hasbro, T-shirt per celebrare la saga più amata di sempre Oggetti da collezione, giochi Lego e Hasbro, T-shirt dedicate a Star Wars: tutto per i grandi e i piccoli fan della saga più amata di tutti i tempi.

Quando si tratta di oggetti da collezione, i fan di Star Wars – la saga più amata di sempre – hanno letteralmente l’imbarazzo della scelta. Per celebrare lo Star Wars Day del 4 maggio, sono tanti i prodotti esclusivi pensati per grandi e piccini. Scopriamo insieme i più richiesti!

Ogni anno il 4 maggio si celebra lo Star Wars™ Day, la giornata che i fan di tutto il mondo dedicano alla celebre saga che, per il secondo anno consecutivo, può contare su una piattaforma streaming con un catalogo interamente dedicato: approdata in Italia nel 2020, Disney+ è la casa di Star Wars con documentari, dietro le quinte, serie animate, originali, sequel, prequel, spin-off e la nuova serie Star Wars: The Bad Batch prodotta da Lucasfilm. Abbonati a Disney+ a partire da 8,99 euro.

May the 4th Be With You!

Star Wars Lego su Amazon

Quale migliore occasione per ampliare la propria collezione se non durante lo Star Wars Day? Ecco i Lego di Star Wars più belli del 2021.

Casco di Darth Vader di LEGO

Il Casco di Darth Vader LEGO Star Wars collezionabile rende omaggio al Signore Oscuro dei Sith. Questo set da 834 pezzi offre un’esperienza di costruzione impegnativa e gratificante ed è il regalo ideale per tutti i fan di Star Wars, i costruttori LEGO esperti o gli amanti del fai da te. Il modello costruibile, che misura 20 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità, non occupa un grande spazio di esposizione, ma ha un incredibile impatto visivo.

Casco da Scout Trooper di LEGO

Il casco da Scout Trooper mette alla prova le abilità nel costruire e fa rivivere ai fan le epiche scene di Star Wars. Questo set da 471 pezzi, che offre un’avvincente esperienza di costruzione, è il regalo ideale per tutti i fan di Star Wars, i costruttori LEGO esperti o gli amanti del fai da te. Questo modello costruibile, che misura 18 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 12 cm di profondità, non occupa un grande spazio di esposizione, ma non passa certo inosservato.

Droide Sonda Imperiale di LEGO

Il Droide Sonda Imperiale, dotato di gambe snodabili e fornito con un supporto trasparente realizzato in mattoncini per rimanere “sospeso” sopra lo scenario innevato costruibile, rievoca le azioni di Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora. Questo set da 683 pezzi offre un’esperienza di costruzione impegnativa e gratificante ed è il regalo ideale per tutti gli appassionati di Star Wars e i costruttori LEGO più esperti. Questo modello costruibile, che misura 27 cm di altezza, 24 cm di larghezza e 11 cm di profondità, non occupa un grande spazio di esposizione, ma non passa certo inosservato

Linea T-shirt Star Wars su Amazon

Decine di modelli di t-shirt, felpe e canotte in cotone per uomo, donna o bambino disponibili nel Fashion Store di Amazon dedicato a Star Wars.

Star Wars Hasbro

Hasbro proprio in occasione dello Star Wars Day renderà disponibili nei Disney Store e online su shopDisney.it imperdibili chicche per i fan della saga.

Droide interattivo con controllo remoto

Questo Hyperdrive BB Unit con controllo remoto si muove in tutte le direzioni e riproduce i suoni tipici di questi droidi mentre i bambini lo telecomandano verso nuove avventure a tutta velocità! Grazie all’accelerometro i piccoli potranno controllare da remoto i movimenti del droide mentre si illumina e corre in tutte le direzioni, avanti, indietro, da un lato e dell’altro!

Disponibile dal 4 maggio nei Disney Store e su shopDisney.it.

Elmo elettronico The Mandalorian

Nessuno conosce il vero volto del silenzioso e combattivo cacciatore di taglie Mandaloriano. Con questo splendido elmo elettronico da collezione della serie Star Wars: The Black Series di Hasbro, fan e collezionisti potranno rivivere le epiche battaglie e missioni della saga di Star Wars. I prodotti della linea Star Wars: The Black Series presentano tutta la qualità e il realismo che i fan di Star Wars cercano. L’elmo presenta decorazioni premium, dettagli realistici e design ispirato al protagonista della serie. Dotato di luce tattica esterna e luci interne per facilitare la vestibilità, con questo elmo elettronico i fan potranno indossare i panni del cacciatore di taglie mentre va a caccia del prossimo obbiettivo o protegge il suo piccolo amico Grogu dalla minaccia imperiale.

Elmo elettronico Stormtrooper del Primo Ordine

Mentre l’Impero è paralizzato nella sua routine, il Primo Ordine incoraggia continue esercitazioni sul campo di battaglia, rendendo i nuovi Stormtroopers più pericolosi dei predecessori imperiali. Con questo splendido elmo elettronico da collezione della serie Star Wars: The Black Series di Hasbro, fan e collezionisti potranno rivivere le epiche battaglie e missioni della saga di Star Wars. I prodotti della linea Star Wars: The Black Series presentano tutta la qualità e il realismo che i fan di Star Wars cercano. L’elmo presenta decorazioni premium, dettagli realistici e design ispirato al protagonista della serie. Dotato di effetti sonori che trasformano la voce di chi lo indossa in quella di un vero Stormtrooper del Primo Ordine del film Star Wars: The Last Jedi, con questo elmo i fan saranno pronti a entrare in battaglia!

Spada laser Force FX Elite – Darksaber Force FX Elite

Nella saga di Star Wars, la Darksaber è un’antica spada laser simbolo di potere per il popolo mandaloriano. È un’arma speciale con una lama di energia nera e margini bianchi. I fan potranno riprodurre le epiche missioni della saga di Star Wars con le spade laser della linea The Black Series! Impreziosite con splendidi dettagli e decorazioni, le spade di questa serie riproducono la qualità e il realismo a cui i fan di Star Wars non vogliono rinunciare. Questa spada laser Force FX Elite presenta una avanzata tecnologia LED con cui i fan potranno ricreare l’azione e le avventure di Star Wars.

Disponibile nei migliori negozi di giocattoli.

Star Wars: Mission Fleet Stellar Class – TIE Advanced

Darth Vader pilota questa speciale TIE Fighter attorno alla Morte Nera, usando i cannoni e suoi poteri formidabili derivanti dalla Forza per distruggere le astronavi ribelli. Con i veicoli e le Figures della serie Star Wars: Mission Fleet i fan saranno pronti a nuove avventure galattiche e potranno rivivere le battaglie mozzafiato tra il Lato Oscuro e il Lato Chiaro della Forza! I giocattoli della linea Star Wars: Mission Fleet sono adatti ai bambini dai 4 anni in su e sono perfetti per introdurre le piccole e i piccoli all’Universo di Star Wars.

Spada laser Darksaber The Mandalorian

Nella saga di Star Wars, la Darksaber è un’antica spada laser simbolo di potere per il popolo mandaloriano. Questa spada laser elettronica dalla lama nera è dotata di effetti luminosi e i suoni tipici del combattimento che si attivano con il movimento. Altri suoni ed effetti luminosi si attivano premendo il pulsante sul manico. Con questa Darksaber i fan potranno immaginare di dominare su Mandalor!

Star Wars: Mission Fleet Expedition Class The Mandalorian

Il Mandaloriano è un cacciatore di taglie silenzioso e combattivo, la cui missione è proteggere il suo piccolo amico Grogu dagli attacchi dei cacciatori reclutati dall’Impero. Con i veicoli e le Figures della serie Star Wars: Mission Fleet i fan saranno pronti a nuove avventure galattiche e potranno rivivere le battaglie mozzafiato tra il Lato Oscuro e il Lato Chiaro della Forza! I giocattoli della linea Star Wars: Mission Fleet sono adatti ai bambini dai 4 anni in su e sono perfetti per introdurre le piccole e i piccoli all’Universo di Star Wars.

Star Wars: Mission Fleet Stellar Class X Wing Fighter

Durante la battaglia di Yavin, Luke Skywalker pilota la X-Wing Fighter con il nome in codice Rosso Cinque. Nella battaglia i Ribelli subiscono grandi perdite e Darth Vader fa il suo ingresso in scena con la TIE Advanced. Con i veicoli e le Figures della serie Star Wars: Mission Fleet i fan saranno pronti a nuove avventure galattiche e potranno rivivere le battaglie mozzafiato tra il Lato Oscuro e il Lato Chiaro della Forza! I giocattoli della linea Star Wars: Mission Fleet sono adatti ai bambini dai 4 anni in su e sono perfetti per introdurre le piccole e i piccoli all’Universo di Star Wars.

Action Figure Grogu Animatronic Star Wars

Direttamente dalla collezione Star Wars di Hasbro, ecco Grogu in versione Animatronic con suoni e movimenti motorizzati. Con questo splendido giocattolo interattivo tutti i fan potranno diventare protettori de Il Bambino! Toccando in alto la testa del Bambino si attivano oltre 25 combinazioni di suoni e movimenti, mentre la testa del personaggio si muove in su e in giù, le orecchie si muovono avanti e indietro e gli occhi si aprono e si chiudono. Bambine e bambini dai 4 anni in su potranno immaginare di controllare la Forza mentre Grogu chiude gli occhi, alza le braccia o emette i suoi versi.

Disponibile su IBS.it.