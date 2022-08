Biglietti proiezioni Mostra del Cinema di Venezia 2022: il programma Al via la vendita dei biglietti per le proiezioni dei film della Mostra del Cinema di Venezia 2022

In scena dal 31 agosto al 10 settembre 2022 la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, l’annuale festival cinematografico che si tiene al Lido di Venezia. Ecco come acquistare i biglietti per le proiezioni, i prezzi e il programma del Festival.

Cresce l’attesa per l’inizio della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, giunta alla sua 79esima edizione, festival famoso ed amato in tutto il mondo che ogni anno vede sfilare sul suo red carpet i protagonisti della scena cinematografica internazionale e la presentazione in anteprima dei film più attesi della stagione.

Tra i film presentati quest’anno in anteprima il nuovo thriller psicologico diretto da Olivia Wilde Don’t Worry Darling, con protagonisti Harry Styles e Florence Pugh, e il nuovo film di Emanuele Crialese L’immensità, con Penelope Cruz.

Venezia 79 biglietti e programma del festival

Il 16 agosto 2022 è stato annunciato da La Biennale di Venezia il programma completo della Mostra del Cinema, sia per i film riservati agli accreditati che per quelli visibili anche al pubblico. I biglietti per le proiezioni sono in vendita dalle ore 15.00 di oggi, 17 agosto 2022, sul sito della Biennale di Venezia.

Biglietti e programma film (pubblico)

Puoi visitare il Programma Cinema 2022 con le proiezioni accessibili al pubblico aprendo questa pagina:

La Biennale di Venezia Programma Cinema 2022 Pubblico.

Per acquistare i biglietti dovrai selezionare nella pagina sopracitata la data della proiezione del film che ti interessa, si aprirà l’elenco dei titoli film in programma per quella giornata, e dovrai cliccare su “acquista biglietto” per il film di tuo interesse.

Don’t Worry Darling a Venezia 79

Don’t Worry Darling con Harry Styles e Florence Pugh verrà presentato il 5 settembre 2022, con due proiezioni:

5 settembre 2022 ore 19.00 – Sala Grande

5 settembre 2022 ore 20.00 – Pala Biennale

Per acquistare i biglietti per una delle proiezioni, puoi:

visitare la pagina dedicata al film: Fuori concorso / Don’t Worry Darling

cliccare su “dettagli” accanto alla proiezione a cui vuoi assistere

cliccare su “acquista biglietto”

Prezzi biglietti

Ecco i prezzi dei biglietti delle proiezioni:

SALA GRANDE

€ 15 (intero) € 12 (ridotto*). Spettacoli delle ore 15.00

€ 20 (intero) € 15 (ridotto*). Spettacoli delle ore 17.00

€ 50 (intero) € 40 (ridotto*). Spettacoli delle ore 19.30

€ 35 (intero) € 25 (ridotto*). Spettacoli delle ore 22.00

€ 20 (intero) € 15 (ridotto*). Spettacoli delle ore 24.00

PALABIENNALE

€ 12 (intero) € 8 (ridotto*) spettacoli delle ore 13, 15, 18

€ 20 (intero) € 15 (ridotto*) doppia proiezione dalle 20.00

SALA DARSENA

€ 12 (intero) € 8 (ridotto*) per tutte le proiezioni

SALA GIARDINO

€ 12 (intero) € 8 (ridotto*) per tutte le proiezioni

SALA CORINTO

€ 8 (intero) € 5 (ridotto*) per tutte le proiezioni

Ed ecco i prezzi degli abbonamenti:

SALA GRANDE

€ 160 (intero). Abbonamento ore 17.00

€ 270 (intero) € 220 (ridotto*) ore 22.00

Platea

€ 500 (intero) € 425 (ridotto*) abbonamento ore 19.30

€ 650 (intero) € 545 (ridotto*) abbonamento ore 19.30 + 22.30

Galleria

€ 1600. Abbonamento Full ore 19.30

SALA DARSENA

€ 70 (intero) € 65 (ridotto*) per tutte le proiezioni (Orizzonti)

PALABIENNALE

€ 200 (intero) € 160 (ridotto*): doppia proiezione ore 20.00

SALA GIARDINO

€ 70 (intero) € 60 (ridotto*) per tutte le proiezioni (ore 17.00, 21.00)

SALA CORINTO

€ 40 (intero) € 30 (ridotto*) per tutte le proiezioni.

VENICE IMMERSIVE

€ 80 (Full 10 giorni)

€ 50 (5 giorni).

Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata Biennale Cinema 2022 Informazioni Tickets

Biglietti e programma film (accreditati)

Puoi visitare il Programma Cinema 2022 con le proiezioni accessibili agli accreditati aprendo questa pagina: La Biennale di Venezia Programma Cinema 2022 Accreditati. Accrediti disponibili dal 28 agosto 2022.