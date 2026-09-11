X Factor 2026: concorrenti promossi e ascolti della prima puntata X Factor 2026 parte con le prime Auditions: ecco tutti i concorrenti promossi, gli ascolti del debutto e quando vedere la prossima puntata.

X Factor 2026 ha aperto ufficialmente le sue porte. All’Allianz Cloud di Milano sono iniziate le Auditions della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, condotto ancora una volta da Giorgia.

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La prima puntata ha segnato il debutto di Irama nella giuria al fianco di Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Tra cover, inediti e proposte molto diverse tra loro, numerosi concorrenti hanno ottenuto i sì necessari per accedere ai Bootcamp.

X Factor 2026 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. In chiaro il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo

Gli ascolti della prima puntata di X Factor 2026

Il debutto di X Factor 2026 ha registrato una Total Audience complessiva di 735mila spettatori. Il primo passaggio su Sky Uno ha raggiunto il 3,7% di share, con un aumento del 7% rispetto alla prima puntata dell’edizione precedente.

Soltanto in televisione, la puntata ha superato il milione di contatti unici, attestandosi a 1.010.000, con una permanenza del 60%: cinque punti percentuali in più rispetto al 2025.

La partenza è stata positiva anche sui social. La puntata ha generato 441mila interazioni nella rilevazione Social TV Audience Linear e 498mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, rispettivamente il 17% e il 20% in più rispetto a un anno fa. Secondo i dati Talkwalker, X Factor è stato lo show e il contenuto non calcistico più commentato della giornata.

I concorrenti promossi nella prima puntata

Durante la prima serata di Auditions, i quattro giudici hanno ascoltato artisti solisti e band provenienti da tutta Italia. Diversi concorrenti hanno conquistato l’unanimità e il passaggio alla fase successiva.

Elisa Benetti

Elisa Benetti, trentenne romana accompagnata dalla chitarra, ha portato sul palco le sonorità del flamenco con “¡Ay, Paquita!” nella versione di ROSALÍA. La sua esibizione ha ottenuto i primi quattro sì della serata.

Veronica Bruganelli

La ventenne Veronica Bruganelli, proveniente da Marotta, in provincia di Pesaro e Urbino, ha convinto l’intera giuria interpretando “Voilà” di Barbara Pravi.

Mad-Dog

I Mad-Dog sono una band di Sassari composta da Renato Marchisio, Davide Dore, Jacopo Sale e Luca Pintus, ragazzi tra i 17 e i 20 anni. Il gruppo ha ricreato sul palco un’atmosfera rock con “Brianstorm” degli Arctic Monkeys, ottenendo quattro sì.

Danny Anania

Danny Anania, venticinquenne di Prato, ha presentato l’inedito “Quelli sbagliati”. La scrittura e l’intensità del brano sono state particolarmente apprezzate dalla giuria.

Matteo Marcus Bok

Matteo Marcus Bok, 23 anni, originario di Milano ma residente a Miami, ha scelto un classico del cantautorato italiano: “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani. Personalità e tecnica vocale gli sono valse quattro sì.

D!PS

I torinesi D!PS, ovvero Emanuele D’Amato, Daniele Affubine e Giulio Bocchiardo, hanno presentato l’ironico inedito “Fammi un video”, un brano che unisce rap, indie pop ed elettronica. Anche loro hanno ricevuto quattro sì.

Benedetta Stigi

La ventiquattrenne romana Benedetta Stigi ha accompagnato al pianoforte il suo inedito “Filippo”, conquistando la giuria con un’esibizione particolarmente emozionante.

Stefano Camuffo

Stefano Camuffo, diciottenne di Savona, ha interpretato “Enemy” degli Imagine Dragons, brano dalle sonorità pop-rock ed elettroniche, ottenendo il passaggio del turno.

Christian Cordone

Il ventiduenne milanese Christian Cordone ha portato alle Auditions il suo mondo indie con “L’ultima notte” di Ariete.

Giacomo Calò

Giacomo Calò, 22 anni, proveniente da Lecce, ha messo in mostra la propria potenza vocale con “Beautiful Things” di Benson Boone.

Alanis Fiscarelli

La ventiquattrenne veronese Alanis Fiscarelli ha proposto una versione dark-pop di “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli, arricchita con alcune barre scritte da lei.

Giorgia Cappelletti

Giorgia Cappelletti, 26 anni, di Firenze, ha ottenuto l’approvazione dei giudici con una cover elettro-pop di “Use Somebody” dei Kings of Leon.

X Factor 2026: chi è passato con tre sì

Hanno ottenuto l’accesso ai Bootcamp con tre sì Lorena Luca e Camilla Tradardi.

Lorena Luca, diciannovenne di Catania, ha interpretato “I Follow Rivers” di Lykke Li mettendo in evidenza un timbro molto particolare. Camilla Tradardi, 27 anni, di Parma, ha invece proposto voce e chitarra “Reckoning Song” di Asaf Avidan. Entrambe dovranno cercare di convincere pienamente Irama nella fase successiva.

Quando va in onda la prossima puntata di X Factor 2026

La prima serata di Auditions di X Factor 2026 è disponibile on demand. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 17 settembre su Sky e in streaming su NOW.

Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi proseguiranno le selezioni degli artisti guidati dalla conduttrice Giorgia.