Disney+ celebra cinque anni di streaming in Italia e lo fa nel migliore dei modi: con una lineup spettacolare di novità 2025, che spazia da grandi ritorni a produzioni originali, tra serie TV, film d’animazione, documentari e show non-scripted. Da Andor 2 al prequel Mufasa: Il Re Leone, da Alien: Pianeta Terra a The Bear 4, fino alle novità firmate Marvel, National Geographic, FX e Star, l’anno in corso si preannuncia tra i più ricchi nella storia della piattaforma.

Le uscite Disney+ 2025 più attese in Italia

Il 24 marzo 2025 Disney+ festeggia il suo quinto anniversario in Italia, e lo fa regalando al pubblico una valanga di contenuti inediti che arriveranno sulla piattaforma nel corso dell’anno. Dal debutto di nuove serie originali a film attesissimi, passando per documentari spettacolari, show cult e animazione per tutte le età, il 2025 sarà un anno da ricordare per gli abbonati.

Tra i titoli più attesi troviamo Andor 2, capitolo finale della serie Star Wars firmata Lucasfilm, Alien: Pianeta Terra di FX, la nuova serie con Michelle Williams Dying for Sex, e il ritorno di show amatissimi come The Bear, I Simpson, Only Murders in the Building e Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Ma ci saranno anche grandi film, tra cui il prequel Mufasa: Il Re Leone, Oceania 2 e il pluripremiato A Real Pain.

Che tu sia appassionato di fantascienza, storie vere, commedie animate o serie crime, il 2025 di Disney+ promette una varietà di contenuti mai vista prima. Ecco una panoramica completa e aggiornata di tutte le novità in arrivo quest’anno sulla piattaforma.

The Stolen Girl

Data di uscita: 16 aprile 2025

Thriller psicologico britannico in cinque episodi basato sul romanzo Playdate, segue la storia di una madre alle prese con il rapimento della figlia in seguito a un pigiama party apparentemente innocuo. Con Denise Gough, Holliday Grainger e Ambika Mod.

Andor – Stagione 2

Data di uscita: 23 aprile 2025

La conclusione dell’acclamata serie Lucasfilm ambientata nell’universo di Star Wars. In 12 episodi, Cassian Andor affronta i quattro anni precedenti a Rogue One, tra alleanze ribelli, intrighi politici e sacrifici.

I segreti dei pinguini

Data di uscita: 21 aprile 2025

National Geographic celebra il 20° anniversario de La marcia dei pinguini con una docuserie in tre episodi narrata da Blake Lively (nella versione originale) e prodotta da James Cameron. Un viaggio inedito nel mondo dei pinguini, tra comportamenti sorprendenti e tecnologie di ripresa avanzate.

Good American Family

Data di uscita: 7 maggio 2025

Ellen Pompeo torna in una serie drammatica ispirata a una storia vera. Una famiglia del Midwest adotta una bambina con nanismo, ma un mistero sulle sue origini cambierà per sempre le loro vite.

La vita segreta delle mogli mormoni – Stagione 2

Data di uscita: 15 maggio 2025

La nuova stagione della serie scandalo che racconta la caduta di un gruppo di mamme influencer mormoni dopo uno scandalo sessuale esploso sui media internazionali.

9-1-1 – Stagione 8

Data di uscita: 24 aprile 2025

Il procedural drama di Ryan Murphy ritorna con nuove missioni ad alta tensione per vigili del fuoco, poliziotti e soccorritori, alle prese con le emergenze più incredibili.

Ironheart

Data di uscita: 25 giugno 2025

Marvel Television presenta la storia di Riri Williams, giovane inventrice che torna a Chicago dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever. Tra tecnologia e magia, è pronta a cambiare il mondo.

Alien: Pianeta Terra

Data di uscita: Estate 2025

L’universo di Alien si espande con questa serie horror sci-fi targata FX. Quando una misteriosa nave si schianta sulla Terra, un gruppo di sopravvissuti affronta una minaccia aliena letale. Con Sydney Chandler e Timothy Olyphant.

Dying for Sex

Data di uscita: 4 aprile 2025

Michelle Williams interpreta Molly, una donna malata di cancro che intraprende un viaggio alla scoperta del proprio desiderio sessuale. Una serie intensa e commovente, basata su una storia vera.

A Real Pain

Data di uscita: 2025

Film pluripremiato con Jesse Eisenberg e Kieran Culkin. Un viaggio in Polonia per commemorare un nonno defunto si trasforma in un racconto emozionante sulle relazioni familiari e l’identità.

The Bear – Stagione 4

Data di uscita: 2025

FX riporta in scena Carmy e il suo team nella caotica cucina di Chicago, tra sfide familiari e trasformazioni personali. Una delle serie più premiate degli ultimi anni.

Daredevil: Rinascita

Disponibile ora su Disney+

Charlie Cox torna nei panni di Matt Murdock nella nuova serie Marvel. L’avvocato cieco deve affrontare il ritorno di Wilson Fisk e una nuova minaccia che rischia di distruggere tutto.

David Blaine: Non fatelo a casa

Disponibile ora su Disney+

Il celebre illusionista esplora culture e magie nel mondo, in una docuserie mozzafiato targata National Geographic. Sei episodi tra India, Giappone, Sudafrica e non solo.

Deli Boys

Disponibile ora su Disney+

Una dark comedy familiare su due fratelli pakistano-americani che scoprono il passato criminale del padre e decidono di ereditare il suo “impero”.

Ocean with David Attenborough

Data di uscita: 2025

Sir David Attenborough accompagna gli spettatori alla scoperta degli oceani e del loro ruolo essenziale per la sopravvivenza del pianeta. Un documentario spettacolare, firmato National Geographic.

I Simpson – Stagione 35

Data di uscita: 7 maggio 2025

La storica serie animata torna con nuove puntate. Le avventure della famiglia più irriverente d’America non si fermano mai.

Sneaker Wars: Adidas vs. Puma

Data di uscita: 2025

Una docuserie che racconta la leggendaria rivalità tra i fratelli fondatori dei due brand sportivi più famosi al mondo, con testimonianze esclusive di atleti e insider.

Mufasa: Il Re Leone

Disponibile ora su Disney+

Il nuovo film Disney racconta l’ascesa del giovane Mufasa, orfano dal passato difficile, in un’avventura epica tra destino e famiglia. Diretto da Barry Jenkins.

Tucci in Italy

Data di uscita: 2025

Stanley Tucci esplora i sapori e le storie dell’Italia in una docuserie culinaria che attraversa il Paese regione dopo regione.

I Griffin – Stagione 22

Data di uscita: 2025

La famiglia più folle di Quahog torna con nuove puntate esilaranti. Stewie, Brian, Peter e tutti gli altri protagonisti promettono risate e assurdità.

High Potential

Disponibile ora su Disney+

Una mamma single con un’intelligenza fuori dal comune diventa consulente della polizia grazie alle sue brillanti doti investigative. Con Kaitlin Olson.

The Kardashians – Stagione 6

Disponibile ora su Disney+

Torna la famiglia più celebre d’America, tra maternità, carriera e drammi familiari. Una nuova stagione sempre sotto i riflettori.

Limitless con Chris Hemsworth – Stagione 2

Data di uscita: 2025

Chris Hemsworth affronta nuove sfide fisiche e mentali per esplorare i segreti della longevità. Un viaggio straordinario prodotto da Darren Aronofsky.

Welcome to Wrexham – Stagione 4

Data di uscita: 2025

Ryan Reynolds e Rob McElhenney continuano la loro avventura come proprietari della squadra gallese Wrexham AFC. Una docuserie sportiva e umana.

Jaws At 50: The Definitive Inside Story

Data di uscita: 2025

Un documentario evento che celebra i 50 anni de Lo Squalo, tra retroscena, interviste esclusive e l’impatto del film sulla cultura pop e la scienza marina.

Piccoli Brividi: La misteriosa avventura

Disponibile ora su Disney+

Una nuova avventura per ragazzi ispirata ai romanzi Goosebumps. Misteri del passato e pericoli sovrannaturali coinvolgono un gruppo di giovani protagonisti.

Will Trent – Stagione 3

Disponibile ora su Disney+

L’agente speciale Will Trent torna con nuovi casi intricati e la sua prospettiva unica sul crimine. Tratto dai romanzi di Karin Slaughter.

Underdogs

Data di uscita: 2025

Ryan Reynolds dà voce alle creature più strane (e sottovalutate) del regno animale. Una docuserie National Geographic divertente e educativa.

Paradise

Disponibile ora su Disney+

Un omicidio in una comunità d’élite dà il via a un’indagine pericolosa. Un drama ricco di colpi di scena.

Whiskey on the Rocks

Disponibile ora su Disney+

Satira politica ispirata a un evento reale del 1981. Tra tensioni internazionali e pastori trasformati in leader, una miniserie nordica da non perdere.

Freddie Flintoff – Documentario

Data di uscita: 2025

Il ritorno alla vita del campione di cricket dopo un drammatico incidente. Un racconto autentico, prodotto dal regista John Dower.

Phineas e Ferb – Nuova stagione

Data di uscita: 2025

I due fratellastri più creativi della TV tornano per nuove avventure estive. Candace riuscirà finalmente a smascherarli?

Italia’s Got Talent – Edizione 2025

Data di uscita: 2025

Il celebre talent show torna in una nuova edizione prodotta da Fremantle per Disney+. Nuovi giudici, nuove esibizioni e tanto spettacolo made in Italy.

Oceania 2

Disponibile ora su Disney+

Vaiana e Maui tornano in un’avventura epica nei mari più pericolosi dell’Oceania. Un sequel emozionante, con musiche di altissimo livello.

A Thousand Blows

Disponibile ora su Disney+

Nella Londra dell’Ottocento, tra pugili e gang criminali, Hezekiah lotta per sopravvivere. Una serie intensa con Malachi Kirby e Stephen Graham.

Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes

Data di uscita: 2025

La vera storia dell’uccisione di un uomo innocente dopo gli attentati di Londra del 2005. Una miniserie britannica che fa riflettere.

Con una varietà di titoli che spaziano dal fantasy alla cronaca, dalla cucina ai supereroi, Disney+ nel 2025 si conferma una delle piattaforme più complete per qualità, quantità e originalità dei contenuti. Per chi non è ancora abbonato, è possibile iniziare a guardare tutto a partire da 5,99 € al mese, senza costi aggiuntivi e con la libertà di disdire in qualsiasi momento.

