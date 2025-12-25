Tutto su Soul, il film d’animazione Pixar disponibile in streaming su Disney+

Soul, film d’animazione Pixar Animation Studios diretto da Pete Docter e Kemp Powers, disponibile in streaming su Disney+ dal 25 dicembre 2020.

Il film, diretto dal vincitore dell’Academy Award® Pete Docter (Inside Out, Up) e co-diretto da Kemp Powers (One Night in Miami), ha conquistato importanti riconoscimenti: Golden Globes 2021 per Miglior film d’animazione e Miglior colonna sonora cinematografica, e Oscar 2021 nelle stesse categorie.

La genesi del film

Pete Docter, Chief Creative Officer di Pixar Animation Studios, racconta:

«Tutto ha avuto inizio con mio figlio che ora ha 23 anni. Nell’istante in cui è nato, mi sono reso conto che aveva già una sua personalità. Da dove era arrivata? Nella nostra storia tutti nascono con un’anima che viene formata e riceve una personalità e degli interessi».

Soul in streaming

Il film d’animazione Soul è disponibile in streaming su Disney+.

Soul trama film animazione

Che cosa vi rende davvero voi stessi?

Joe Gardner è un insegnante di musica di scuola media che ottiene l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz di New York. Un passo falso lo porta però nell’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità e interessi prima di andare sulla Terra.

Determinato a tornare alla vita, Joe si allea con 22, un’anima precoce che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Nel tentativo di mostrare a 22 cosa renda speciale la vita, Joe troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

Soul trailer

Ecco un contenuto speciale dal film:

Soul cast

Soul è diretto dal premio Oscar® Pete Docter (Inside Out, Up) e prodotto dalla candidata all’Academy Award® Dana Murray, p.g.a. (il corto Pixar Lou). Kemp Powers (One Night in Miami) è il co-regista del film, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Docter, Mike Jones e Powers. Dan Scanlon e Kiri Hart sono i produttori esecutivi. Le composizioni e gli arrangiamenti jazz sono firmati dal musicista di fama mondiale e candidato ai GRAMMY® Jon Batiste, mentre i vincitori dell’Oscar® Trent Reznor e Atticus Ross (The Social Network) dei Nine Inch Nails hanno composto una colonna sonora originale.

Nella versione italiana del film, il cast di voci include gli attori Paola Cortellesi (22) e Neri Marcorè (Joe Gardner); l’attore e compositore Jonis Bascir (il barbiere di Joe, Dez); la pallavolista Paola Egonu (Sognaluna); l’artista musicale David Blank (cantante nella metropolitana); la modella e influencer Paola Turani (Maria Antonietta); e le influencer Marta Losito (Rachel) e Giulia Penna (Juliet).

Soul colonna sonora

Le composizioni jazz sono firmate dal musicista Jon Batiste (candidato ai GRAMMY®), mentre Trent Reznor e Atticus Ross dei Nine Inch Nails (vincitori dell’Oscar® per The Social Network) hanno composto la colonna sonora originale.

Stefano Bollani è invece l’autore e interprete del brano originale “Villa Incognito” che il pubblico potrà ascoltare nei titoli di coda di Soul.