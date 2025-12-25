Soul, film d’animazione Pixar Animation Studios diretto da Pete Docter e Kemp Powers, disponibile in streaming su Disney+ dal 25 dicembre 2020.

Il film, diretto dal vincitore dell’Academy Award® Pete Docter (Inside Out, Up) e co-diretto da Kemp Powers (One Night in Miami), ha conquistato importanti riconoscimenti: Golden Globes 2021 per Miglior film d’animazione e Miglior colonna sonora cinematografica, e Oscar 2021 nelle stesse categorie.

  1. La genesi del film
  2. Soul in streaming
  3. Soul trama film animazione
  4. Soul trailer
  5. Soul cast
  6. Soul colonna sonora

La genesi del film

Pete Docter, Chief Creative Officer di Pixar Animation Studios, racconta:

«Tutto ha avuto inizio con mio figlio che ora ha 23 anni. Nell’istante in cui è nato, mi sono reso conto che aveva già una sua personalità. Da dove era arrivata? Nella nostra storia tutti nascono con un’anima che viene formata e riceve una personalità e degli interessi».

Soul in streaming

Il film d’animazione Soul è disponibile in streaming su Disney+.

Come abbonarsi a Disney+

Per accedere alla piattaforma streaming Disney+ è necessario attivare un abbonamento. Ecco i costi dei tre piani disponibili:

  1. Piano Standard con inserzioni pubblicitarie: 6,99€/mese
  2. Piano Standard: 10,99 €/mese o 109,90 €/anno
  3. Piano Premium: 15,99 €/mese o 159,90 €/anno

Disney+ è disponibile sui tuoi dispositivi preferiti: TV, Computer, mobile, tablet e console. Se vuoi saperne di più ti consigliamo di leggere la nostra guida: come iscriversi a Disney+, se invece vuoi registrarti subito procedi qui:

Abbonati ora a Disney+

Il tuo abbonamento ti consente di avere accesso a film, serie TV, documentari, cartoni animati, corti, live-action dei cataloghi Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Hulu, National Geographic e FX. Scopri i vantaggi di Disney+.

Soul trama film animazione

Che cosa vi rende davvero voi stessi?

Joe Gardner è un insegnante di musica di scuola media che ottiene l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz di New York. Un passo falso lo porta però nell’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità e interessi prima di andare sulla Terra.

Determinato a tornare alla vita, Joe si allea con 22, un’anima precoce che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Nel tentativo di mostrare a 22 cosa renda speciale la vita, Joe troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

Soul trailer

Ecco un contenuto speciale dal film:

Soul cast

Soul è diretto dal premio Oscar® Pete Docter (Inside Out, Up) e prodotto dalla candidata all’Academy Award® Dana Murray, p.g.a. (il corto Pixar Lou). Kemp Powers (One Night in Miami) è il co-regista del film, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Docter, Mike Jones e Powers. Dan Scanlon e Kiri Hart sono i produttori esecutivi. Le composizioni e gli arrangiamenti jazz sono firmati dal musicista di fama mondiale e candidato ai GRAMMY® Jon Batiste, mentre i vincitori dell’Oscar® Trent Reznor e Atticus Ross (The Social Network) dei Nine Inch Nails hanno composto una colonna sonora originale.

Nella versione italiana del film, il cast di voci include gli attori Paola Cortellesi (22) e Neri Marcorè (Joe Gardner); l’attore e compositore Jonis Bascir (il barbiere di Joe, Dez); la pallavolista Paola Egonu (Sognaluna); l’artista musicale David Blank (cantante nella metropolitana); la modella e influencer Paola Turani (Maria Antonietta); e le influencer Marta Losito (Rachel) e Giulia Penna (Juliet).

Soul colonna sonora

Le composizioni jazz sono firmate dal musicista Jon Batiste (candidato ai GRAMMY®), mentre Trent Reznor e Atticus Ross dei Nine Inch Nails (vincitori dell’Oscar® per The Social Network) hanno composto la colonna sonora originale.

Stefano Bollani è invece l’autore e interprete del brano originale “Villa Incognito” che il pubblico potrà ascoltare nei titoli di coda di Soul.


