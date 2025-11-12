Sicilia Express: trama, cast e uscita della miniserie natalizia di Ficarra & Picone su Netflix Ficarra & Picone tornano su Netflix con Sicilia Express, una comedy natalizia in cinque episodi tra Sicilia e Milano. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Arriva su Netflix dal 5 dicembre Sicilia Express, la nuova miniserie natalizia scritta, diretta e interpretata da Ficarra & Picone. Dopo il successo delle loro precedenti commedie, il duo siciliano torna con una storia ironica e surreale ambientata tra Sicilia e Milano, capace di unire risate, magia e buoni sentimenti in perfetto spirito natalizio.

Prodotta da Tramp Limited, la serie è composta da cinque episodi e arricchita da un cast corale che include Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari, Angelo Tosto e la partecipazione straordinaria di Giorgio Tirabassi.

Di cosa parla Sicilia Express?

La serie segue le avventure di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le famiglie rimaste in Sicilia.

Pochi giorni prima di Natale, i due si imbattono in un portale magico che cambia radicalmente la loro quotidianità, trascinandoli in una serie di situazioni comiche e imprevedibili.

Tra viaggi impossibili, equivoci e riflessioni sul senso delle feste, Sicilia Express racconta con leggerezza il valore dell’amicizia, della famiglia e delle radici, mescolando commedia, fantasia e sentimento.

Quando esce Sicilia Express su Netflix

Sicilia Express sarà disponibile dal 5 dicembre 2025, in esclusiva su Netflix.

Con le sue atmosfere natalizie e l’inconfondibile ironia di Ficarra & Picone, la serie promette di diventare uno dei titoli più amati delle feste.

Chi fa parte del cast di Sicilia Express

Oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, protagonisti e autori della serie, il cast vede la presenza di:

Katia Follesa

Barbara Tabita

Max Tortora

Sergio Vastano

Enrico Bertolino

Adelaide Massari

Angelo Tosto

Con la partecipazione di Giorgio Tirabassi

La sceneggiatura è firmata da Ficarra & Picone insieme a Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, garanzia di comicità e ritmo narrativo impeccabile.

Sicilia Express Trailer

Perché guardare Sicilia Express

Sicilia Express è una commedia natalizia che unisce la comicità intelligente di Ficarra & Picone a una storia ricca di fantasia e buoni sentimenti.

Perfetta per chi ama le serie italiane leggere e divertenti, ma con un messaggio positivo, è un viaggio tra Nord e Sud che celebra le differenze e la magia del Natale.

