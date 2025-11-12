Arriva su Netflix dal 5 dicembre Sicilia Express, la nuova miniserie natalizia scritta, diretta e interpretata da Ficarra & Picone. Dopo il successo delle loro precedenti commedie, il duo siciliano torna con una storia ironica e surreale ambientata tra Sicilia e Milano, capace di unire risate, magia e buoni sentimenti in perfetto spirito natalizio.
Prodotta da Tramp Limited, la serie è composta da cinque episodi e arricchita da un cast corale che include Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari, Angelo Tosto e la partecipazione straordinaria di Giorgio Tirabassi.
Di cosa parla Sicilia Express?
La serie segue le avventure di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le famiglie rimaste in Sicilia.
Pochi giorni prima di Natale, i due si imbattono in un portale magico che cambia radicalmente la loro quotidianità, trascinandoli in una serie di situazioni comiche e imprevedibili.
Tra viaggi impossibili, equivoci e riflessioni sul senso delle feste, Sicilia Express racconta con leggerezza il valore dell’amicizia, della famiglia e delle radici, mescolando commedia, fantasia e sentimento.
Quando esce Sicilia Express su Netflix
Sicilia Express sarà disponibile dal 5 dicembre 2025, in esclusiva su Netflix.
Con le sue atmosfere natalizie e l’inconfondibile ironia di Ficarra & Picone, la serie promette di diventare uno dei titoli più amati delle feste.
Chi fa parte del cast di Sicilia Express
Oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, protagonisti e autori della serie, il cast vede la presenza di:
- Katia Follesa
- Barbara Tabita
- Max Tortora
- Sergio Vastano
- Enrico Bertolino
- Adelaide Massari
- Angelo Tosto
- Con la partecipazione di Giorgio Tirabassi
La sceneggiatura è firmata da Ficarra & Picone insieme a Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, garanzia di comicità e ritmo narrativo impeccabile.
Sicilia Express Trailer
Perché guardare Sicilia Express
Sicilia Express è una commedia natalizia che unisce la comicità intelligente di Ficarra & Picone a una storia ricca di fantasia e buoni sentimenti.
Perfetta per chi ama le serie italiane leggere e divertenti, ma con un messaggio positivo, è un viaggio tra Nord e Sud che celebra le differenze e la magia del Natale.
