Arriva su Netflix dal 5 dicembre Sicilia Express, la nuova miniserie natalizia scritta, diretta e interpretata da Ficarra & Picone. Dopo il successo delle loro precedenti commedie, il duo siciliano torna con una storia ironica e surreale ambientata tra Sicilia e Milano, capace di unire risate, magia e buoni sentimenti in perfetto spirito natalizio.

Prodotta da Tramp Limited, la serie è composta da cinque episodi e arricchita da un cast corale che include Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari, Angelo Tosto e la partecipazione straordinaria di Giorgio Tirabassi.

  1. Di cosa parla Sicilia Express?
  2. Quando esce Sicilia Express su Netflix
  3. Chi fa parte del cast di Sicilia Express
  4. Sicilia Express Trailer
  5. Perché guardare Sicilia Express

Di cosa parla Sicilia Express?

La serie segue le avventure di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le famiglie rimaste in Sicilia.

Pochi giorni prima di Natale, i due si imbattono in un portale magico che cambia radicalmente la loro quotidianità, trascinandoli in una serie di situazioni comiche e imprevedibili.
Tra viaggi impossibili, equivoci e riflessioni sul senso delle feste, Sicilia Express racconta con leggerezza il valore dell’amicizia, della famiglia e delle radici, mescolando commedia, fantasia e sentimento.

Quando esce Sicilia Express su Netflix

Sicilia Express sarà disponibile dal 5 dicembre 2025, in esclusiva su Netflix.
Con le sue atmosfere natalizie e l’inconfondibile ironia di Ficarra & Picone, la serie promette di diventare uno dei titoli più amati delle feste.

Se non sei ancora iscritto e ti stai chiedendo quanto costa Netflix e i prezzi per guardare serie TV e film in streaming sulla celebre piattaforma, leggi il nostro articolo: Netflix prezzi e abbonamenti disponibili.

Chi fa parte del cast di Sicilia Express

Oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, protagonisti e autori della serie, il cast vede la presenza di:

  • Katia Follesa
  • Barbara Tabita
  • Max Tortora
  • Sergio Vastano
  • Enrico Bertolino
  • Adelaide Massari
  • Angelo Tosto
  • Con la partecipazione di Giorgio Tirabassi

La sceneggiatura è firmata da Ficarra & Picone insieme a Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, garanzia di comicità e ritmo narrativo impeccabile.

Sicilia Express Trailer

Perché guardare Sicilia Express

Sicilia Express è una commedia natalizia che unisce la comicità intelligente di Ficarra & Picone a una storia ricca di fantasia e buoni sentimenti.

Perfetta per chi ama le serie italiane leggere e divertenti, ma con un messaggio positivo, è un viaggio tra Nord e Sud che celebra le differenze e la magia del Natale.

Netflix + Sky: scegli l'offerta perfetta per te!

Vuoi provare Sky e Netflix senza impegno o attivare un abbonamento conveniente a lungo termine?
Scopri le migliori soluzioni disponibili e scegli quella che fa per te.

Vuoi testare Sky + Netflix senza rinnovo automatico?
Prova Sky e Netflix per 30 giorni a soli 9€ e accedi a tutti i contenuti, senza obblighi e senza rinnovo automatico.

Attiva la prova Sky 30 giorni

Preferisci un pacchetto completo e risparmiare?
Sky + Netflix sono disponibili insieme a 15,90€/mese per 18 mesi, con tutti i contenuti Sky TV e Netflix Piano Base inclusi

Attiva Sky & Netflix a 17,90€/mese

Goditi tutto l’intrattenimento che ami senza pensieri!
Questo articolo contiene link di affiliazione. Se clicchi su uno di questi link e fai un acquisto, potremmo ricevere una commissione senza alcun costo aggiuntivo per te.