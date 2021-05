Non c’è campo in onda in TV su Rai2

Non c’è campo in onda in TV su Rai2 Scopri qui trama e cast di Non c'è campo, il film in onda su Rai2 il 19 maggio 2021.

Non c’è campo – il film del 2017 con Vanessa Incontrada, Eleonora Gaggero, Federico Cesari, Mirko Trovato ed Elodie in onda in TV su Rai2. Il film di genere commedia sentimentale va in onda in TV, in chiaro su Rai 2, nella prima serata di mercoledì 19 maggio 2021.

Diretto da Federico Moccia, che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Chiara Bertini e Francesca Cucci, Non c’è campo è una commedia italiana prodotta da Fabula Pictures. Con Marco De Angelis e Nicola De Angelis nei panni dei produttori esecutivi, Non c’è campo è stato distribuito da Koch Media.

Non c’è campo quando va in onda

Non c’è campo va in onda in TV mercoledì 19 maggio 2021 su Rai 2 alle ore 21:20 circa.

Non c’è campo in streaming

Se ti piacerebbe vedere o rivedere Non c’è campo in streaming, devi sapere che il film è disponibile su Prime Video.

Non c’è campo trama

Ecco la trama ufficiale di Non c’è campo:

Le professoresse Laura (Vanessa Incontrada) e Alessandra (Claudia Potenza) accompagnano la loro classe di liceo in gita scolastica a Scorrano, un paesino della Puglia. Gli alunni, tra cui Francesco (Mirko Trovato), Flavia (Beatrice Arnera) e Valentina (Caterina Biasiol), sono pieni di aspettative ma un imprevisto scombussola i piani: NON C’È CAMPO! La gita si trasforma in un incubo che costringe giovani e adulti a tornare a una comunicazione diretta e senza filtri con imprevedibili reazioni, segreti inconfessabili e…

Non c’è campo trailer

Ecco il trailer di Non c’è campo:

Non c’è campo cast

Ecco il cast di Non c’è campo:

Vanessa Incontrada nei panni di Laura Basile

Claudia Potenza nei panni di Alessandra Cenci

Eleonora Gaggero nei panni di Virginia Basile

Federico Cesari nei panni di Massimo Alberti

Elodie nei panni di se stessa

Corrado Fortuna nei panni di Gualtiero Martelli

Gianmarco Tognazzi nei panni di Andrea Basile

Neva Leoni nei panni di Carlotta

Leonardo Pazzagli nei panni di Claudio Foschi

Beatrice Arnera nei panni di Flavia Giuliani

Marco Todisco nei panni di Stefano Marinelli

Mirko Trovato nei panni di Francesco Lamberti

Caterina Biasiol nei panni di Valentina Castoldi

Serena Iansiti nei panni di Giorgia

Valeria Fabrizi nei panni di Nonna Adele

Marzia Ubaldi

Non c’è campo il DVD del film

