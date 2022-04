Cosa vedere su Disney+ in occasione della Giornata della Terra Ecco cosa vedere su Disney+ in occasione dell'Earth Day 2022.

Disney+ dedica una programmazione speciale per la Giornata della Terra mettendo a disposizione, per tutti i suoi abbonati, la visione di LAST TEPUI: vette inesplorate e Ritorno alla fattoria dei nostri sogni, due speciali di National Geographic per celebrare l’Earth Day 2022. Abbonati a Disney+ a partire da 8,99 euro.

In occasione della Giornata della Terra Disney+ porta gli spettatori in un viaggio attorno al mondo, dalle foreste pluviali della Guyana alle fattorie della California, per testimoniare e celebrare la diversità e la resilienza del nostro pianeta e delle specie che lo abitano. Girati in alcuni degli ambienti più affascinanti, ricchi di biodiversità e misteriosi del mondo, questi speciali offrono agli spettatori uno sguardo approfondito sulle meraviglie della Terra, i suoi ecosistemi e i suoi abitanti, alle prese con enormi cambiamenti ambientali e pericoli.

A riguardo potrebbe interessarti il nostro articolo: cos’è la Giornata della Terra.

Giornata della Terra su Disney+: cosa vedere

Ecco trama e trailer dei due speciali di National Geographic disponibili su Disney+ dal 22 aprile 2022, giorno in cui si celebra il nostro Pianeta.

LAST TEPUI: vette inesplorate

Lo speciale di Disney+ per la Giornata della Terra, LAST TEPUI: vette inesplorate, di National Geographic, segue il climber Alex Honnold (Free Solo) e un team di arrampicata di fama mondiale, guidato dal National Geographic Explorer e scalatore Mark Synnott, in una missione estenuante nel profondo della giungla amazzonica con la prima scalata di una scogliera a picco di oltre 300 metri. L’obiettivo è portare il leggendario biologo e National Geographic Explorer, Bruce Means, sulla cima di un’enorme “isola nel cielo” conosciuta come tepui. La squadra deve prima affrontare un percorso insidioso nella giungla per aiutare il Dott. Means a completare il lavoro della sua vita: cercare specie sconosciute sulla parete della scogliera. Lo speciale di un’ora fa parte della lunga serie di National Geographic, Explorer. Durante la Giornata della Terra, sarà possibile scoprire perché i tepuis – proprio come le Galapagos – siano da considerare un tesoro di biodiversità da proteggere.

Ritorno alla Fattoria dei Nostri Sogni

Lo speciale di Disney+ in occasione della Giornata della Terra Ritorno alla fattoria dei nostri sogni, di National Geographic, è basato sul pluripremiato film del 2018 che racconta la storia di John e Molly Chester, che hanno abbandonato la loro vita in città a Los Angeles per spostarsi in una fattoria abbandonata nella contea di Ventura, dove coltivano in armonia con la natura. Questo nuovo speciale segue il viaggio instancabile, durato 10 anni, dei contadini che hanno trasformato la terra in una magica fattoria funzionante e documenta l’intero processo con un racconto simile a una “Tela di Carlotta” della vita reale. Apricot Lane Farms è un mondo bello e complesso che riflette la biodiversità del nostro pianeta e questo speciale fa conoscere al pubblico alcuni animali che entreranno rapidamente nei cuori di tutti, come Emma, la maialina che accoglie la sua ultima cucciolata e un adorabile agnello di nome Moe che fa amicizia con la famiglia. In occasione della Giornata della Terra, il pubblico potrà scoprire come gli agricoltori sfruttano l’interconnessione con la natura per sviluppare un suolo più salubre, massimizzare la biodiversità e coltivare in modo rigenerativo il cibo più ricco di nutrienti possibile.

La visione di entrambi i titoli è riservata agli abbonati a Disney+.