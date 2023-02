Come si gioca a Fantasanremo 2023 Scopri le regole del Fantasanremo.

Sono oltre 2 milioni le squadre presenti su Fantasanremo e se anche tu vuoi unirti al gioco mediatico del momento, continua a leggere per scoprire come si gioca a Fantasanremo 2023.

Sicuramente avrai sentito parlare di Fantacalcio, ma se non hai mai capito come funziona ma soprattutto non hai il benché minimo interesse nel calcio, sappi che esiste una versione dedicata alle canzoni e agli artisti in gara al Festival di Sanremo che ti permette, insieme agli amici, di creare delle squadre composte da 5 cantanti tra i 28 in gara sul palco del Teatro Ariston per la 73esima edizione del Festival. Nei prossimi paragrafi ti diremo come fare questo gioco con amici e familiari.

Sappi che per prendere parte al FantaSanremo 2023, è stato necessario creare la propria squadra entro lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23.59, ossia il giorno prima dell’inizio della kermesse.

Il gioco in questione è stato ideato per scherzo nel 2020 in un bar di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. Il gruppo di amici che ha dato vita a questo passatempo ha poi creato un vero e proprio sito con tanto di Regolamento ufficiale del FantaSanremo e relativa nascita della FIF – Federazione Italia FantaSanremo.

Come si gioca a FantaSanremo

Per prima cosa è necessario trovare i partecipanti al FantaSanremo. Ognuno dovrà poi creare una propria squadra composta da 5 artisti in gara tra i 28 presenti in questo Festival. Il tutto va fatto entro l’inizio della kermesse, fissato per il 7 febbraio 2023.

Di questi 5 artisti in gara si deve scegliere un capitano. Per formare la propria squadra è necessario possedere dei Baudi, la moneta creata in onore dello storico conduttore (Pippo Baudo n.d.r.).

Ogni partecipante ha a disposizione 100 Baudi per acquistare cantanti in gara a Sanremo 2023.

Come partecipare al FantaSanremo

Se vuoi partecipare a quello ufficiale, non dovrai far altro che registrarti gratuitamente a app.fantasanremo.com/register. Diversamente puoi affidarti al regolamento e alle fantaquotazioni e gestire tutto insieme ai tuoi amici, senza quindi iscriversi al sito.

Quanti baudi ci vogliono per gli artisti in gara

Come detto, ogni partecipante ha a disposizione 100 punti. Noterai, dalle quotazioni di seguito, che non è possibile avere in squadra tutti i super favoriti. Il trucco (e il divertimento) sta proprio nel puntare su artisti non-favoriti ma che potrebbero invece riservare grandi sorprese.

Di seguito trovi le fantaquotazioni, sommale per capire chi effettivamente puoi avere in squadra, considerando una spesa massima di 100 baudi:

Anna Oxa – 18 Baudi Ariete – 21 Baudi Articolo 31 – 21 Baudi Colapesce Dimartino – 20 Baudi Colla Zio – 16 Baudi Coma_Cose – 20 Baudi Elodie – 24 Baudi Gianluca Grignani – 20 Baudi gIANMARIA – 17 Baudi Giorgia – 25 Baudi I Cugini di Campagna – 21 Baudi Lazza – 22 Baudi LDA – 21 Baudi Leo Gassmann – 18 Baudi Levante – 20 Baudi Madame – 22 Baudi Mara Sattei – 21 Baudi Marco Mengoni – 26 Baudi Modà – 18 Baudi Mr. Rain – 19 Baudi Olly – 16 Baudi Paola e Chiara – 22 Baudi Rosa Chemical – 19 Baudi Sethu – 16 Baudi Shari – 17 Baudi Tananai – 22 Baudi Ultimo – 27 Baudi Will – 16 Baudi

Il Regolamento del Fantasanremo

Di seguito le principali regole del gioco:

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara;

É obbligatorio avere una squadra formata da 5 artisti, di cui uno deve essere il capitano;

È possibile creare la propria squadra fino al primo giorno prima dell’inizio del Festival, quindi si ha tempo fino a lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 23.59;

L’assegnazione dei punti è legata ai bonus e ai malus;

Come si calcolano i punti

Trovi il valore dei bonus e dei malus – oltre che al Regolamento completo – sul sito fantasanremo.com. Ovviamente è un gioco pensato per chi segue Sanremo, in quanto i bonus e i malus riguardano specifiche attività ed avvenimenti che si svolgono proprio durante le serate.

Chi vince al FantaSanremo

Vince chi, al termine del Festival della Canzone Italiana, ha accumulato il maggior numero di punti. Il premio potete stabilirlo insieme agli amici, non essendoci un premio ufficiale (il gioco nasce con l’unico scopo di seguire il Festival divertendosi).