Classifica Spotify Sanremo 2026: chi domina lo streaming dopo le prime 24 ore? Sanremo 2026 conquista Spotify: ecco la classifica completa, i numeri degli stream e chi sorprende dopo le prime 24 ore.

La classifica Spotify Sanremo 2026 racconta già una storia chiarissima. Dopo le prime 24 ore dalla pubblicazione dei brani, lo streaming diventa il primo vero indicatore del gradimento del pubblico. E i numeri parlano forte: quasi un milione di ascolti per i leader, distacchi netti nella top 10 e un dato clamoroso — tutti e 30 i brani in gara sono entrati nella Top 200 Spotify Italia.

Il Festival non domina solo l’Italia: la playlist ufficiale di Sanremo 2026 è risultata la più ascoltata al mondo nella giornata del 25 febbraio, confermando l’impatto globale dell’evento.

Sanremo 2026 domina Spotify: i numeri delle prime 24 ore

Al primo posto della classifica streaming troviamo Fedez e Marco Masini con Male necessario, che sfiora il milione di stream nelle prime 24 ore (992 mila ascolti).

Subito dietro Sayf con Tu mi piaci tanto (933 mila stream), mentre sorprende al terzo posto Nayt con Prima che (879 mila stream), artista molto forte nella scena live ma meno “radiofonico” secondo i pronostici iniziali.

Il dato interessante? La Top 30 italiana è occupata quasi interamente dai brani in gara al Festival.

Classifica Spotify Sanremo 2026: la Top 10 aggiornata

Ecco i brani più ascoltati nelle prime 24 ore su Spotify Italia:

Fedez, Marco Masini – Male necessario Sayf – Tu mi piaci tanto Nayt – Prima che Ditonellapiaga – Che fastidio! Luchè – Labirinto Serena Brancale – Qui con me Samurai Jay – Ossessione Fulminacci – Stupida sfortuna Tommaso Paradiso – I romantici Arisa – Magica favola

Dopo la decima posizione si apre un gap di quasi 150 mila stream rispetto agli altri Big in gara. Un segnale chiaro di polarizzazione del pubblico.

Chi sorprende e chi delude nello streaming di Sanremo 2026?

Le sorprese positive

Nayt , tra i più televotati e tra i più streammati.

, tra i più televotati e tra i più streammati. Ditonellapiaga , quarta con un brano ironico e immediato.

, quarta con un brano ironico e immediato. Serena Brancale , che supera gli 800 mila stream con una ballad, genere solitamente meno forte su Spotify.

, che supera gli 800 mila stream con una ballad, genere solitamente meno forte su Spotify. Fulminacci, che grazie alla performance all’Ariston sale in ottava posizione.

Le “delusioni”

Sal Da Vinci , fermo a circa 591 mila stream nonostante l’entusiasmo mediatico.

, fermo a circa 591 mila stream nonostante l’entusiasmo mediatico. Luchè , che partiva come artista con più ascolti mensili pre-Festival ma non riesce a imporsi al vertice.

, che partiva come artista con più ascolti mensili pre-Festival ma non riesce a imporsi al vertice. Patty Pravo, ultima tra i Big su Spotify (posizione 35 nella chart generale).

Tra le Nuove Proposte spicca Angelica Bove, che entra nella Top 30, mentre Nicolò Filippucci si posiziona appena fuori.

Tutti i 30 brani di Sanremo 2026 nella Top 200 Spotify Italia

Il dato certificato dalla classifica daily del 25 febbraio è storico: tutti e 30 i brani in gara sono presenti nella Top 200 Spotify Italia.

Questo significa una cosa sola: lo streaming settimanale è ormai il primo termometro reale del consenso popolare.

Non è più solo il televoto a raccontare le gerarchie. È l’ascolto ripetuto, volontario, quotidiano.

Perché la classifica Spotify è così importante per Sanremo?

La classifica Spotify Sanremo 2026 anticipa spesso:

andamento radiofonico

posizionamento nella classifica FIMI

tenuta commerciale nelle settimane successive

viralità su TikTok e Reels

L’area urban domina chiaramente le prime posizioni. Il pubblico giovane — che utilizza Spotify come piattaforma principale — sta influenzando in modo diretto la narrativa del Festival.

Sanremo non è più solo televisione. È un evento multipiattaforma.

Playlist Sanremo 2026: la più ascoltata al mondo

Un altro dato clamoroso: la playlist ufficiale del Festival è risultata la più ascoltata al mondo nella giornata del 25 febbraio.

Un segnale fortissimo dell’impatto internazionale della kermesse, che ormai supera i confini italiani grazie allo streaming globale.

Cosa ci dice davvero lo streaming su Sanremo 2026?

Lo streaming fotografa tre elementi chiave:

Forza del fandom digitale Capacità di replay del brano Attrattività per la Gen Z

Se i numeri delle prime 24 ore verranno confermati nei prossimi giorni, potremmo già avere una previsione molto precisa della cinquina finale.

Ma attenzione: la storia di Sanremo insegna che il Festival può sempre ribaltare tutto.

FAQ – Classifica Spotify Sanremo 2026

Chi è primo nella classifica Spotify di Sanremo 2026?

Fedez e Marco Masini con Male necessario, vicini al milione di stream nelle prime 24 ore.

Tutti i brani di Sanremo 2026 sono in Top 200?

Sì. Tutti e 30 i brani in gara sono entrati nella Top 200 Spotify Italia (daily del 25 febbraio 2026).

Lo streaming influenza il risultato finale di Sanremo?

Non direttamente nel voto ufficiale, ma è un indicatore molto forte del gradimento del pubblico e spesso anticipa le classifiche FIMI e radio.

Chi è ultimo tra i Big su Spotify?

Patty Pravo, che si posiziona alla 35ª posizione della chart generale.