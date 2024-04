Il cinema italiano festeggia un traguardo senza precedenti con il fulmineo successo globale del Fabbricante di lacrime (titolo originale The tearsmith), una produzione firmata dal visionario Iginio Straffi, fondatore e CEO del Gruppo Rainbow. Il film, diretto da Alessandro Genovesi e basato sul bestseller di Erin Doom, ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando il film italiano più visto su Netflix sin dalla sua uscita giovedì scorso.

Ambientato tra le pittoresche colline marchigiane e le affascinanti lande del Minnesota, Stati Uniti, il film Fabbricante di lacrime racconta la struggente storia di Nica, una giovane di 17 anni cresciuta in un orfanotrofio, e del suo intenso legame con Rigel, il compagno di avventure con cui viene adottata da una famiglia.

Il presidente di Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini, esprime con orgoglio la portata di questo successo, sottolineando la genialità di Straffi nel produrre un altro trionfo cinematografico. Agostini evidenzia inoltre l’importanza delle idee innovative e della capacità di sfruttare i social media in modo intelligente, riconoscendo il ruolo cruciale di piattaforme come TikTok nella diffusione virale del romanzo che ha preceduto il film.

Francesco Gesualdi, responsabile di Marche Film Commission, aggiunge ulteriori riflessioni sul successo di Straffi, sottolineando la sua abilità nel coniugare una visione globale con un profondo attaccamento alle radici locali. Questo trionfo, sottolinea Gesualdi, testimonia il potenziale straordinario dell’industria cinematografica locale quando è guidata da figure di spicco come Straffi, in grado di ottenere risultati di risonanza internazionale.

Fabbricante di Lacrime in streaming

Se ti stai chiedendo come vedere Fabbricante di Lacrime online, sappi che lo trovi disponibile sul catalogo di Netflix.

Se non sei ancora iscritto e ti stai chiedendo quanto costa Netflix e i prezzi per guardare serie TV e film in streaming sulla celebre piattaforma, leggi il nostro articolo: Netflix prezzi e abbonamenti disponibili.