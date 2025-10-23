È Colpa Nostra? è il film più visto su Prime Video a una settimana dall’uscita

A una settimana dal suo debutto su Prime Video, È Colpa Nostra? (Culpa Nuestra) continua ad essere il titolo più visto sulla piattaforma streaming di Amazon.

Uscito il 16 ottobre 2025, il capitolo finale della trilogia tratta dai romanzi di Mercedes Ron ha rapidamente conquistato il pubblico globale, scalando le classifiche in oltre 240 Paesi.

È Colpa Nostra? è il titolo più visto su Prime Video

Il film chiude la storia iniziata con È Colpa Mia? (Culpa Mía) e È Colpa Tua? (Culpa Tuya), riportando sullo schermo Nicole Wallace e Gabriel Guevara nei ruoli di Noah e Nick, due anime destinate a ritrovarsi dopo quattro anni di separazione.

L’attesa per il capitolo conclusivo era altissima, e il risultato non ha deluso: È Colpa Nostra? è balzato al primo posto della classifica mondiale dei film Prime Video già pochi giorni dopo l’uscita, restando stabile anche nella settimana successiva.

Un trionfo che consacra la trilogia come una delle saghe più seguite e amate nella storia recente della piattaforma, con tutti e tre i capitoli stabilmente nella top 10 globale.

Un successo che parte dalla Spagna e conquista il mondo

Girato in Spagna e distribuito a livello internazionale da Prime Video, il film conferma il potenziale delle produzioni non in lingua inglese, capaci di catturare l’attenzione di un pubblico globale.

La trilogia Culpables completa su Prime Video

Con È Colpa Nostra?, la saga si conclude ma resta disponibile interamente su Prime Video, pronta per essere rivista o scoperta da nuovi spettatori.

È Colpa Mia? (Culpa Mía) – il primo incontro tra Noah e Nick

È Colpa Tua? (Culpa Tuya) – la crisi e la separazione

È Colpa Nostra? (Culpa Nuestra) – il ritorno e la resa dei conti

Tre capitoli che hanno reso la storia di Noah e Nick un cult internazionale tra i fan del genere young adult.

