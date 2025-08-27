La stagione 2025/2026 è appena iniziata e i tifosi del Milan si chiedono, partita dopo partita, dove vedere le gare dei rossoneri in TV. Tra Serie A, UEFA Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, i diritti televisivi sono divisi tra DAZN, Sky, NOW, Mediaset e Prime Video.
- Serie A → DAZN trasmette tutte le partite, con 7 match in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky e NOW.
- Coppa Italia → Mediaset in chiaro e streaming su Infinity.
- Supercoppa Italiana → Mediaset in chiaro e Infinity.
- Serie A 2025/26: dove vedere il Milan in TV
- Calendario Milan Serie A 2025/26 – Girone d’andata
- Calendario Milan Serie A 2025/26 – Girone di ritorno
- Coppa Italia 2025/26: dove vedere il Milan
- Supercoppa Italiana 2026: dove vedere Napoli-Milan
- UEFA Champions League 2025/26: dove vedere il Milan
Serie A 2025/26: dove vedere il Milan in TV
Per la Serie A 2025/26, DAZN trasmette tutte le 38 giornate. Ogni turno prevede 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky e NOW.
Per vedere i match, ti basta abbonarti a DAZN; se preferisci avere anche Sky o NOW, potrai seguire i 3 incontri in co-esclusiva senza costi aggiuntivi. Con MyClubPass di DAZN puoi abbonarti a DAZN solo per le partite del Milan.
Quanto costa DAZN nel 2025?
Entra nel mondo di DAZN a partire da 11,99 € al mese. La piattaforma di streaming ti permette di seguire il calcio e lo sport in diretta da qualsiasi device connesso a internet.
Sono disponibili 5 piani di abbonamento:
- Family → da 59,99 €/mese, tutti gli sport su 2 reti domestiche
- Full → da 34,99 €/mese, tutti gli sport su 1 rete domestica
- MyClubPass → da 29,99 €/mese, tutte le partite della tua squadra del cuore
- Sports → da 11,99 €/mese, tennis, basket, volley, NFL, ciclismo e altro
- Goal → da 13,99 €/mese, calcio nazionale e internazionale
Puoi disdire quando vuoi.
Calendario Milan Serie A 2025/26 – Girone d’andata
Nota bene: il calendario aggiornato è sempre disponibile su www.acmilan.com.
- Giornata 1 – 23 agosto 2025: Milan-Cremonese | DAZN
- Giornata 2 – 29 agosto 2025: Lecce-Milan | DAZN, Sky, NOW
- Giornata 3 – 14 settembre 2025: Milan-Bologna | DAZN
- Giornata 4 – 20-21 settembre 2025: Udinese-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 5 – 27-28 settembre 2025: Milan-Napoli | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 6 – 4-5 ottobre 2025: Juventus-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 7 – 18-19 ottobre 2025: Milan-Fiorentina | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 8 – 25-26 ottobre 2025: Milan-Pisa | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 9 – 29 ottobre 2025: Atalanta-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 10 – 1-2 novembre 2025: Milan-Roma | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 11 – 8-9 novembre 2025: Parma-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 12 – 22-23 novembre 2025: Inter-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 13 – 29-30 novembre 2025: Milan-Lazio | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 14 – 6-7 dicembre 2025: Torino-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 15 – 13-14 dicembre 2025: Milan-Sassuolo | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 16 – 20-21 dicembre 2025: Como-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 17 – 27-28 dicembre 2025: Milan-Verona | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 18 – 3-4 gennaio 2026: Cagliari-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 19 – 6 gennaio 2026: Milan-Genoa | DAZN (ev. Sky, NOW)
Calendario Milan Serie A 2025/26 – Girone di ritorno
- Giornata 20 – 10-11 gennaio 2026: Fiorentina-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 21 – 17-18 gennaio 2026: Milan-Lecce | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 22 – 24-25 gennaio 2026: Roma-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 23 – 31 gennaio-1 febbraio 2026: Bologna-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 24 – 7-8 febbraio 2026: Milan-Como | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 25 – 14-15 febbraio 2026: Pisa-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 26 – 21-22 febbraio 2026: Milan-Parma | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 27 – 28 febbraio-1 marzo 2026: Cremonese-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 28 – 7-8 marzo 2026: Milan-Inter | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 29 – 14-15 marzo 2026: Lazio-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 30 – 21-22 marzo 2026: Milan-Torino | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 31 – 4-5 aprile 2026: Napoli-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 32 – 11-12 aprile 2026: Milan-Udinese | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 33 – 18-19 aprile 2026: Verona-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 34 – 25-26 aprile 2026: Milan-Juventus | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 35 – 2-3 maggio 2026: Sassuolo-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 36 – 9-10 maggio 2026: Milan-Atalanta | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 37 – 16-17 maggio 2026: Genoa-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)
- Giornata 38 – 23-24 maggio 2026: Milan-Cagliari | DAZN (ev. Sky, NOW)
Coppa Italia 2025/26: dove vedere il Milan
Il Milan ha debuttato ai trentaduesimi di finale il 17 agosto 2025 contro il Bari.
La Coppa Italia è trasmessa in chiaro su Mediaset e in streaming su Infinity. Tutti i match saranno disponibili su Canale 5, Italia 1 o sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Supercoppa Italiana 2026: dove vedere Napoli-Milan
La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan sarà gratis in chiaro su Mediaset e in streaming su Infinity.
Anche la finale sarà trasmessa sugli stessi canali.
UEFA Champions League 2025/26: dove vedere il Milan
Il Milan non è presente tra le squadre qualificate per la fase a gironi della prossima Champions League. Le squadre italiane presenti nella competizione sono Inter, Juventus, Napoli e Atalanta.