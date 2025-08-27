Dove vedere il Milan in TV e streaming nella stagione 2025/26 Vuoi sapere dove vedere le partite del Milan in TV e streaming nella stagione 2025/2026? Ecco la guida completa con tutte le piattaforme (DAZN, Sky, NOW, Mediaset, Prime Video). Trovi tutti i dettagli su orari, canali, esclusività e co-esclusività per non perdere nemmeno un minuto delle partite dei rossoneri.

La stagione 2025/2026 è appena iniziata e i tifosi del Milan si chiedono, partita dopo partita, dove vedere le gare dei rossoneri in TV. Tra Serie A, UEFA Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, i diritti televisivi sono divisi tra DAZN, Sky, NOW, Mediaset e Prime Video.

Serie A → DAZN trasmette tutte le partite, con 7 match in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky e NOW.

→ DAZN trasmette tutte le partite, con 7 match in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky e NOW. Coppa Italia → Mediaset in chiaro e streaming su Infinity.

→ Mediaset in chiaro e streaming su Infinity. Supercoppa Italiana → Mediaset in chiaro e Infinity.

Serie A 2025/26: dove vedere il Milan in TV

Per la Serie A 2025/26, DAZN trasmette tutte le 38 giornate. Ogni turno prevede 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky e NOW.

Per vedere i match, ti basta abbonarti a DAZN; se preferisci avere anche Sky o NOW, potrai seguire i 3 incontri in co-esclusiva senza costi aggiuntivi. Con MyClubPass di DAZN puoi abbonarti a DAZN solo per le partite del Milan.

Quanto costa DAZN nel 2025? Entra nel mondo di DAZN a partire da 11,99 € al mese. La piattaforma di streaming ti permette di seguire il calcio e lo sport in diretta da qualsiasi device connesso a internet. Sono disponibili 5 piani di abbonamento: Family → da 59,99 €/mese , tutti gli sport su 2 reti domestiche

→ da , tutti gli sport su Full → da 34,99 €/mese , tutti gli sport su 1 rete domestica

→ da , tutti gli sport su MyClubPass → da 29,99 €/mese , tutte le partite della tua squadra del cuore

→ da , tutte le partite della tua Sports → da 11,99 €/mese , tennis, basket, volley, NFL, ciclismo e altro

→ da , tennis, basket, volley, NFL, ciclismo e altro Goal → da 13,99 €/mese, calcio nazionale e internazionale Abbonati subito a DAZN qui Puoi disdire quando vuoi.

Calendario Milan Serie A 2025/26 – Girone d’andata

Nota bene: il calendario aggiornato è sempre disponibile su www.acmilan.com.

Giornata 1 – 23 agosto 2025: Milan-Cremonese | DAZN

– 23 agosto 2025: Milan-Cremonese | Giornata 2 – 29 agosto 2025: Lecce-Milan | DAZN, Sky, NOW

– 29 agosto 2025: Lecce-Milan | Giornata 3 – 14 settembre 2025: Milan-Bologna | DAZN

– 14 settembre 2025: Milan-Bologna | Giornata 4 – 20-21 settembre 2025: Udinese-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 20-21 settembre 2025: Udinese-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 5 – 27-28 settembre 2025: Milan-Napoli | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 27-28 settembre 2025: Milan-Napoli | (ev. Sky, NOW) Giornata 6 – 4-5 ottobre 2025: Juventus-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 4-5 ottobre 2025: Juventus-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 7 – 18-19 ottobre 2025: Milan-Fiorentina | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 18-19 ottobre 2025: Milan-Fiorentina | (ev. Sky, NOW) Giornata 8 – 25-26 ottobre 2025: Milan-Pisa | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 25-26 ottobre 2025: Milan-Pisa | (ev. Sky, NOW) Giornata 9 – 29 ottobre 2025: Atalanta-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 29 ottobre 2025: Atalanta-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 10 – 1-2 novembre 2025: Milan-Roma | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 1-2 novembre 2025: Milan-Roma | (ev. Sky, NOW) Giornata 11 – 8-9 novembre 2025: Parma-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 8-9 novembre 2025: Parma-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 12 – 22-23 novembre 2025: Inter-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 22-23 novembre 2025: Inter-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 13 – 29-30 novembre 2025: Milan-Lazio | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 29-30 novembre 2025: Milan-Lazio | (ev. Sky, NOW) Giornata 14 – 6-7 dicembre 2025: Torino-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 6-7 dicembre 2025: Torino-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 15 – 13-14 dicembre 2025: Milan-Sassuolo | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 13-14 dicembre 2025: Milan-Sassuolo | (ev. Sky, NOW) Giornata 16 – 20-21 dicembre 2025: Como-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 20-21 dicembre 2025: Como-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 17 – 27-28 dicembre 2025: Milan-Verona | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 27-28 dicembre 2025: Milan-Verona | (ev. Sky, NOW) Giornata 18 – 3-4 gennaio 2026: Cagliari-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 3-4 gennaio 2026: Cagliari-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 19 – 6 gennaio 2026: Milan-Genoa | DAZN (ev. Sky, NOW)

Calendario Milan Serie A 2025/26 – Girone di ritorno

Giornata 20 – 10-11 gennaio 2026: Fiorentina-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 10-11 gennaio 2026: Fiorentina-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 21 – 17-18 gennaio 2026: Milan-Lecce | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 17-18 gennaio 2026: Milan-Lecce | (ev. Sky, NOW) Giornata 22 – 24-25 gennaio 2026: Roma-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 24-25 gennaio 2026: Roma-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 23 – 31 gennaio-1 febbraio 2026: Bologna-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 31 gennaio-1 febbraio 2026: Bologna-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 24 – 7-8 febbraio 2026: Milan-Como | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 7-8 febbraio 2026: Milan-Como | (ev. Sky, NOW) Giornata 25 – 14-15 febbraio 2026: Pisa-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 14-15 febbraio 2026: Pisa-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 26 – 21-22 febbraio 2026: Milan-Parma | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 21-22 febbraio 2026: Milan-Parma | (ev. Sky, NOW) Giornata 27 – 28 febbraio-1 marzo 2026: Cremonese-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 28 febbraio-1 marzo 2026: Cremonese-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 28 – 7-8 marzo 2026: Milan-Inter | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 7-8 marzo 2026: Milan-Inter | (ev. Sky, NOW) Giornata 29 – 14-15 marzo 2026: Lazio-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 14-15 marzo 2026: Lazio-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 30 – 21-22 marzo 2026: Milan-Torino | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 21-22 marzo 2026: Milan-Torino | (ev. Sky, NOW) Giornata 31 – 4-5 aprile 2026: Napoli-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 4-5 aprile 2026: Napoli-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 32 – 11-12 aprile 2026: Milan-Udinese | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 11-12 aprile 2026: Milan-Udinese | (ev. Sky, NOW) Giornata 33 – 18-19 aprile 2026: Verona-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 18-19 aprile 2026: Verona-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 34 – 25-26 aprile 2026: Milan-Juventus | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 25-26 aprile 2026: Milan-Juventus | (ev. Sky, NOW) Giornata 35 – 2-3 maggio 2026: Sassuolo-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 2-3 maggio 2026: Sassuolo-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 36 – 9-10 maggio 2026: Milan-Atalanta | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 9-10 maggio 2026: Milan-Atalanta | (ev. Sky, NOW) Giornata 37 – 16-17 maggio 2026: Genoa-Milan | DAZN (ev. Sky, NOW)

– 16-17 maggio 2026: Genoa-Milan | (ev. Sky, NOW) Giornata 38 – 23-24 maggio 2026: Milan-Cagliari | DAZN (ev. Sky, NOW)

Coppa Italia 2025/26: dove vedere il Milan

Il Milan ha debuttato ai trentaduesimi di finale il 17 agosto 2025 contro il Bari.

La Coppa Italia è trasmessa in chiaro su Mediaset e in streaming su Infinity. Tutti i match saranno disponibili su Canale 5, Italia 1 o sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Supercoppa Italiana 2026: dove vedere Napoli-Milan

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan sarà gratis in chiaro su Mediaset e in streaming su Infinity.

Anche la finale sarà trasmessa sugli stessi canali.

UEFA Champions League 2025/26: dove vedere il Milan

Il Milan non è presente tra le squadre qualificate per la fase a gironi della prossima Champions League. Le squadre italiane presenti nella competizione sono Inter, Juventus, Napoli e Atalanta.