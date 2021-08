On the Edge with Alex Honnold, la nuova serie National Geographic su Disney+

On the Edge with Alex Honnold, la nuova serie National Geographic su Disney+ Alex Honnold scala le cinema della Groenlandia in nome nella scienza in On the Edge with Alex Honnold

Guarda in streaming su Disney+ la nuova ducu-serie originale National Geographic, On the Edge with Alex Honnold. Ecco data di uscita, trailer ufficiale e di cosa parla.

On the Edge with Alex Honnold, prodotta da Plimsoll Productions, vede National Geographic fare di nuovo squadra con lo scalatore Alex Honnold, protagonista del documentario vincitore dell’Oscar Free Solo, per un’arrampicata piena di adrenalina, scalando le pareti impossibili e le cime più pericolose e remote della Groenlandia, nel nome della scienza.

On the Edge with Alex Honnold data di uscita

La data di uscita della docu-serie su Disney+ non è ancora stata resa nota. Appena l’informazione sarà disponibile, la troverai qui.

Di cosa parla On the Edge with Alex Honnold

La serie vede lo scalatore Alex Honnold avventurarsi nel sogno di una vita: un’epica scalata delle pareti e delle cime più remote e impegnative della Groenlandia, un paese in prima linea nella crisi climatica.

Honnold ha sempre sognato di esplorare la Groenlandia e raggiungere le sue cime più impegnative e remote. Ma questa non è solo un’avventura: lungo il percorso, mentre si cimenta nella sfida di un’arrampicata unica nella vita che lo spingerà oltre i suoi limiti fisici, Honnold incontrerà gli scienziati che lavorano in prima linea per il cambiamento climatico e sarà testimone in prima persona dell’impatto causato dal rapido scioglimento dei ghiacci. Con una sovrabbondanza di pareti impossibili e mai affrontate prima, di livello internazionale e mortali, la Groenlandia è considerata l’ultima grande frontiera dell’arrampicata a livello mondiale ed è anche diventata il fulcro della crisi climatica. Nel 2020, 300 miliardi di tonnellate di ghiaccio della Groenlandia sono scomparsi, il più grande scioglimento annuale mai registrato nella storia. Mentre Honnold esplora l’impatto che questo ha avuto, lui e il suo team affronteranno iceberg minacciosi, pericolosi moulin (doline nei ghiacciai), difficili frane e tempeste di ghiaccio.

La sua prova finale sarà il Peak 3342, una delle cime più alte della Groenlandia, finora mai scalato. Anche se c’è più roccia esposta e meno neve e ghiaccio, questo è un territorio inesplorato e Honnold dovrà attingere a tutta la sua esperienza per raggiungere la cima in sicurezza.

Alex Honnold parla dell’esperienza

“Ho sempre voluto scalare in Groenlandia: ha alcune delle pareti più remote ed epiche del mondo. Ma è anche tremendamente colpita dal cambiamento climatico. Sono davvero entusiasta di avere l’opportunità di affrontare nuove arrampicate e condividere, allo stesso tempo, anche alcuni degli impatti locali del cambiamento climatico con un pubblico globale. Il cambiamento climatico è il più grande problema dell’umanità e spero che questo aiuti a ispirare le persone ad agire”.

On the Edge with Alex Honnold trailer ufficiale

Il trailer ufficiale della serie non è ancora stato pubblicato. Appena sarà disponibile su YouTube lo troverai anche qui.

On the Edge in streaming su Disney+

On the Edge sarà divisa in tre parti, disponibili in esclusiva su Disney+.

