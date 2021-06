Disney Italia supporta la cineterapia con il nuovo film d’animazione Luca Il cinema come terapia: l'iniziativa benefica sposata da Disney Italia a Genova con il nuovo film d'animazione Luca.

Luca, il nuovo film d’animazione Disney e Pixar disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dal 18 giugno per tutti gli abbonati, è stato presentato a Genova nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione anche di MediCinema Italia Onlus, associazione che promuove la terapia del sollievo attraverso il cinema costruendo vere e proprie sale cinema all’interno delle strutture ospedaliere e luoghi di cura italiani.

Enrico Casarosa, il regista candidato all’Academy Award® per il cortometraggio La Luna, e la produttrice Andrea Warren hanno presentato a Genova il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar Luca. Insieme a loro erano anche alcune delle voci italiane che daranno vita ai personaggi del film: Marina Massironi (Signora Marsigliese) e Saverio Raimondo (Ercole Visconti), anche tra i doppiatori della versione originale; Orietta Berti (Concetta Aragosta); Alberto Vannini, Luca Tesei e Sara Ciocca, che interpretano i protagonisti Luca, Alberto e Giulia; Alberto Surace (pescatore), il migliore amico d’infanzia del regista Enrico Casarosa, e l’influencer Luciano Spinelli (contadino di mare). Anche Luca Argentero (Lorenzo Paguro) si è collegato in streaming per un saluto.

Luca supporta MediCinema Italia Onlus

La conferenza stampa del film, presso Palazzo Ducale, è stata introdotta da Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia, e Fulvia Salvi, Presidente di Medicinema Italia Onlus, che hanno presentato l’evento charity per supportare la missione dell’organizzazione no profit attraverso tre serate di proiezioni speciali del film Disney e Pixar Luca, presso l’Acquario di Genova, per raccolta fondi.

MediCinema Italia Onlus, infatti, promuove la terapia del sollievo attraverso il cinema costruendo vere e proprie sale cinema all’interno delle strutture ospedaliere e luoghi di cura italiani e, grazie alla collaborazione di lunga data con The Walt Disney Company Italia, porta la magia delle storie e dei personaggi Disney a chi ne ha più bisogno. Grazie all’evento charity, Medicinema potrà ampliare le iniziative di cineterapia a Genova e nel territorio.

Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia, ha commentato:

«Per la prima volta Pixar ambienta un film interamente nel nostro Paese e proprio in virtù di questa vicinanza e del rapporto che da tempo Disney Italia ha con MediCinema Italia Onlus, abbiamo deciso di sostenere l’associazione supportando questo evento charity. Siamo davvero orgogliosi di poter continuare a costruire Momenti che Contano con MediCinema e siamo certi che questa iniziativa regalerà un’esperienza unica ai presenti e dei momenti ancora più magici ai bambini e le famiglie che beneficeranno delle attività di MediCinema»

Queste le parole di Fulvia Salvi – Presidente di MediCinema Italia Onlus:

«MediCinema Italia porterà la cineterapia in Liguria per aumentare il proprio supporto al territorio. Abbiamo una presenza stabile nella regione con interventi che comprendono attività di sostegno e soccorso psicologico. Crediamo nei benefici della cineterapia e dell’arte quali strumenti di intervento nel welfare di comunità e quali strumenti di medicina complementare per il mantenimento e il miglioramento della qualità della vita di ogni individuo. Ci teniamo a ringraziare Disney Italia, da sempre al nostro fianco nel portare la magia del cinema in ospedale».

Nell’ambito delle celebrazioni per il primo film Disney e Pixar ambientato interamente in Italia, in particolare in Liguria e nelle Cinque Terre, alla conferenza sono intervenuti anche l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo, la presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi, l’assessore regionale al Turismo e ai Trasporti Giovanni Berrino e l’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi.

Potrebbe interessarti anche il nostro articolo: 5 curiosità sul film d’animazione Luca.