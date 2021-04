Cosa insegnano le Principesse Disney ai bambini Le Principesse Disney svolgono un ruolo educativo per i più piccoli. Ecco i dati della ricerca svolta coinvolgendo 5000 genitori.

Le storie Disney per trasmettere ai bambini l’importanza della gentilezza: la ricerca commissionata da Disney alla società indipendente Fly Research* ha evidenziato che i genitori – nel 78% dei casi – utilizzano personaggi fidati, come le Principesse Disney, per trasmettere ai propri figli valori e lezioni di vita importanti nella vita reale.

Le Principesse Disney, oltre a far sognare con le loro storie, sono anche modelli di comportamento per i più piccoli: Jasmine, per esempio, vede la bontà degli altri, Cenerentola tratta sempre tutti con gentilezza e Belle stringe amicizia con chi si sente solo.

La lettura delle avventure delle Principesse e Regine Disney può diventare, quindi, uno strumento per ispirare i bambini attraverso le avventure e i valori di questi amatissimi personaggi.

Potrebbe anche interessarti il nostro articolo: i cartoni animati con messaggi educativi.

Le Principesse Disney in aiuto ai genitori

La ricerca evidenzia che la gentilezza è considerata la qualità più importante per l’85% dei genitori italiani e per il 92% è importante vivere la vita con coraggio. Inoltre, emerge che l’85% di loro vorrebbe contribuire a creare un mondo più gentile e, per questo, l’88% si sforza sempre di esserlo nei confronti degli altri. Per l’80%, inoltre, la gentilezza ha anche effetti positivi sul proprio stato d’animo perché aumenta l’autostima. Infine, l’88% è convinto che ognuno di noi può giocare un ruolo importante per rendere il mondo un posto più gentile. E la gentilezza è una qualità, che i genitori italiani hanno visto emergere notevolmente nei propri bambini nel corso dell’ultimo anno: ben il 77% di genitori con figli piccoli afferma infatti di averli visti più gentili e compassionevoli.

Il 78% dei genitori italiani sono concordi nell’affermare che le Principesse Disney rappresentano degli esempi positivi per i bambini.

Ad avvalorare i risultati della ricerca, la psicologa infantile Laverne Antrobus:

«Insegnare ai bambini l’importanza di qualità come la gentilezza e il coraggio fin dalla più tenera età è importante tanto quanto insegnare loro la matematica, le scienze o lo sport. Crescendo, tante generazioni hanno appreso valori importanti e principi legati alla gentilezza guardando i loro personaggi preferiti in televisione o al cinema, o leggendo i loro libri preferiti. I personaggi di fantasia, come ad esempio le Principesse Disney, aiutano i bambini a comprendere questi valori di vita. È inoltre importante capire che fare buone azioni per il bene degli altri migliora anche il nostro benessere, rilasciando endorfine e aumentando i nostri livelli di serotonina per renderci più felici».

I valori che trasmettono le Principesse Disney

Ecco secondo i genitori quali sono i valori trasmessi dai film d’animazione con protagoniste le Principesse Disney:

Gentilezza – 62% Essere un buon amico – 52% Credere in se stessi – 52% Coraggio – 49% Prendersi cura degli altri/essere solidali – 48% Non arrendersi mai – 48% Fare del proprio meglio – 47% Coraggio – 46% Onestà – 46% Fiducia in se stessi – 42%

* La società di ricerca indipendente Fly Research ha interpellato 5000 adulti in cinque paesi a marzo 2021.

Dove vedere i cartoni con le Principesse Disney

Il catalogo Disney della piattaforma streaming Disney+ include una sezione interamente dedicata alle storie con protagoniste le Principesse Disney con film d’animazione per grandi e piccini e cartoni animati pensati soprattutto per i più piccoli.

L’accesso a Disney+ richiede un abbonamento alla piattaforma streaming che può essere mensile o annuale. L’abbonamento mensile a Disney+ costa 8,99€/mese, più conveniente è invece l’abbonamento annuale pari a 89,90€/anno.

2020-03-10

Se vuoi saperne di più, ti consigliamo di leggere i nostri articoli: come iscriversi a Disney+ e cosa offre Disney+. Se invece vuoi procedere subito:

Abbonati ora a Disney+

La sottoscrizione a Disney+ è attivabile e gestibile interamente online, dal sito ufficiale della piattaforma oppure dall’applicazione per dispositivi mobili scaricabile gratuitamente. Puoi inoltre revocarla in qualsiasi momento.

Disney+ offre un intrattenimento senza limiti: il tuo abbonamento ti consente di avere accesso alle storie più belle di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Nuove produzioni in esclusiva, gli Originals, le serie TV e i film di cui tutti parlano, i classici senza tempo, le saghe più famose: su Disney+ c’è sempre qualcosa da guardare!