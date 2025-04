Come vedere gratis le partite di Champions League Champions League gratis nel 2025: ecco tutte le opzioni legali per guardare le partite senza abbonamento, in TV o in streaming. Guida aggiornata.

Guardare la Champions League senza abbonamenti può sembrare impossibile, ma ci sono ancora opzioni gratuite e legali per non perdersi il meglio del calcio europeo. In questa guida aggiornata al 2025 ti spieghiamo come vedere le partite di Champions League gratis, sia in TV che in streaming, con un occhio di riguardo alle squadre italiane.

Dove vedere la Champions League gratis in Italia

Ecco tutti i modi per vedere i match di Champions gratis:

TV8: una partita in chiaro ogni settimana

TV8 (canale 8 del digitale terrestre) trasmette una partita a settimana in chiaro della Champions League, in genere il martedì sera. La selezione delle partite viene fatta da Sky, che detiene i diritti principali, ma la buona notizia è che:

non serve alcun abbonamento

si può vedere in chiaro in tutta Italia

la visione è disponibile anche in streaming gratuito su TV8.it

Nota: le partite su TV8 non sempre includono squadre italiane, ma possono comunque essere match molto interessanti delle fasi a gironi o ad eliminazione diretta.

Amazon Prime Video: 30 giorni gratis

Amazon Prime Video detiene l’esclusiva per la miglior partita del mercoledì sera, scelta tra le squadre italiane in campo. Questo significa che se giocano Milan, Inter, Napoli, Lazio, Roma o Juventus il mercoledì, è molto probabile che il loro match venga trasmesso in esclusiva su Prime Video.

Se non sei ancora abbonato, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni e guardare le partite senza spendere nulla. Basta:

Creare un account Amazon (se non l’hai già). Attivare la prova gratuita di Amazon Prime. Accedere alla sezione Sport di Prime Video.

Questa opzione è perfetta per seguire una o più partite decisive (fase a gironi, ottavi, quarti o semifinali) senza costi.

NOVE: semifinali in chiaro

Nell’edizione 2025 della Champions League, il canale NOVE (canale 9 del digitale terrestre) ha trasmesso una delle semifinali in diretta e in chiaro, rendendo accessibile a tutti un match di altissimo livello, come Barcellona-Inter.

Non è garantito che succeda ogni anno, ma vale la pena controllare la programmazione di NOVE durante le fasi finali della Champions. Anche in questo caso, il canale è gratuito e disponibile in diretta su nove.tv.

Le partite in chiaro: cosa aspettarsi

Le partite gratuite, disponibili su TV8 o NOVE, sono spesso:

Match del martedì (TV8) o semifinale (NOVE)

Di interesse europeo, anche senza italiane

Perfette per chi non vuole abbonarsi ma ama il grande calcio

Prime Video, invece, è l’unica possibilità gratuita per vedere le italiane in esclusiva, sfruttando la prova gratuita.

Come vedere la Champions League gratis nel 2025

Ricapitolando, ecco le opzioni per vedere la Champions League gratis:

TV8 → 1 partita ogni settimana in chiaro il martedì

→ 1 partita ogni settimana in chiaro il martedì Amazon Prime Video → 30 giorni gratis per vedere le migliori partite del mercoledì (spesso con squadre italiane)

→ 30 giorni gratis per vedere le migliori partite del mercoledì (spesso con squadre italiane) NOVE → Alcune semifinali trasmesse in chiaro

Non servono abbonamenti, solo un po’ di attenzione al calendario e alle opportunità di prova gratuita.