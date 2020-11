Chi è Andrea Di Piero da Il Collegio 5 Tutto su Andrea Di Piero da Il Collegio 5.

Andrea Di Piero è un ragazzo di 16 anni di Fiuggi, in provincia di Frosinone, alunno della classe 1992 della quinta edizione de Il Collegio.

Il Collegio è un programma televisivo che catapulta un gruppo di adolescenti in un collegio per conseguire il diploma di licenza media dell’anno in cui si svolge l’edizione del Reality Show.

Il Collegio 5: chi è Andrea Di Piero

Ad Andrea piace distinguersi indossando abiti eleganti. Ama la musica classica ed è molto interessato alla politica dove sogna, in futuro, di rivestire una carica importante. È appassionato di teologia ed è molto interessato alla storia dei Papi e del Vaticano.

Queste le parole di Andrea nel video di presentazione de Il Collegio 5:

«Sono Andrea, ho 16 anni, sono nato con la camicia. La trap mi fa schifo. Io detesto la trap perché è proprio l’opposto del buon gusto che io amo seguire. Amo vestirmi così perché mi piace proprio il bello. Devo ammettere che sono una persona abbastanza legata al passato. Essendo una persona a cui piace sapere il perché delle cose, ho fatto numerose riflessioni che mi hanno portato ad essere convinto dell’esistenza di Dio. Da grande voglio diventare un politico. A me piace parlare, fare discorsi e mi piace anche dimostrare che la mia idea è giusta»

Andrea Di Piero età

Andrea ha 16 anni.

Andrea Di Piero Instagram

Il profilo Instagram di Andrea è @andrea_di_piero.

Andrea Di Piero TikTok

Nel momento in cui scriviamo questo articolo non ci risulta che Andrea abbia un profilo su TikTok.

Il Collegio 5 alunni

Ecco, in ordine alfabetico, gli alunni di questa edizione: Alessandro Andreini (16, San Giovanni in Marignano – RN), Linda Bertollo (14, Ivrea), Sofia Cerio (15, Pesaro), Maria Teresa Cristini (14, Sant’Olcese – GE), Marco Crivellini (16, Roma) – Bonard Dago (17, Zero Branco – TV), Andrea Di Piero (16, Fiuggi – FR), Giordano Francati (17, Roma), Mishel Gashi (15, Calolziocorte – LC), Ylenia Grambone (16, Vallo della Lucania – SA), Alessandro Guida (15, Civitavecchia – RM), Luca Lapolla (15, Prato – PO), Giulia Matera (15, Salerno), Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino – FI), Aurora Morabito (17, Savona), Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia – FG), Luna Scognamiglio (17, Vietri sul mare – SA), Rahul Teoli (15, Piombino – LI), Usha Teoli (17, Piombino – LI), Davide Vavalà (16, Bologna), Luca Zigliana (15, Zanico – BG).

Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere l’articolo: I profili social degli alunni de Il Collegio 5.