ll film documentario di Fondazione AIRC in streaming su Prime Video Le risposte alle domande sul perché il cancro colpisce le persone arrivano in un docufilm con Pietro Sermonti.

Guarda in streaming su Prime Video il film documentario “Why Me“. Ecco il trailer ufficiale e di cosa parla. Prova qui Prime Video gratis per 30 giorni.

Diretto da Giovanni Caloro e Alessandro Merletti De Palo, Why Me è il docufilm di Fondazione AIRC per il progetto Wonder Why, che vuole rispondere ad alcune importanti domande. Il docufilm si ispira all’opera teatrale di Fondazione AIRC, DNA, lo spettacolo che fa suonare la scienza.

Why Me in streaming

Why Me è disponibile in esclusiva su Prime Video.

Why Me trailer

Di cosa parla Why Me

Quanto della nostra vita è già scritto nel DNA? Alla ricerca di una risposta, Pietro Sermonti intraprende un complesso viaggio tra mondo scientifico e artistico interrogando personaggi come Mara Maionchi, Telmo Pievani e il premio Nobel Elizabeth Blackburn.