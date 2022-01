Il film documentario Federica Pellegrini UNDERWATER su Prime Video Federica Pellegrini sta arrivando su Prime Video con il docu-film Amazon Exclusive "Federica Pellegrini UNDERWATER".

Guarda in streaming su Prime Video il film documentario “Federica Pellegrini UNDERWATER“. Ecco il trailer ufficiale e di cosa parla. Data di uscita 20 gennaio 2022. Prova qui Amazon Prime Video gratis per 30 giorni.

Diretto da Sara Ristori e prodotto da Fremantle, “Federica Pellegrini UNDERWATER” è il docu-film italiano che porta sullo schermo la faticosa marcia di Federica Pellegrini verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 e racconta aspetti inediti della campionessa. Il film è composto da riprese di vita pubblica e privata registrate nel corso degli ultimi due anni, materiale di repertorio e video inediti.

Federica Pellegrini UNDERWATER data di uscita

Federica Pellegrini UNDERWATER sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 20 gennaio 2022.

Iscriviti qui ad Amazon Prime Video Se non sei ancora abbonato alla piattaforma streaming di Amazon ti ricordiamo che Prime Video è gratis per 30 giorni per tutti i nuovi iscritti oppure per 90 giorni con la promozione Prime Student.

Federica Pellegrini UNDERWATER trailer

Di cosa parla Federica Pellegrini UNDERWATER

Federica Pellegrini UNDERWATER racconta la storia di Federica Pellegrini, partendo da quando era soltanto una ragazzina determinata, per arrivare alla sua trasformazione nella più grande nuotatrice italiana di sempre, e una delle atlete più incredibili in tutto il mondo. In un racconto intimo della durata di novanta minuti circa, che intreccia presente e passato, il docu-film mostra le fragilità della campionessa, mostrandone aspetti rimasti finora inediti, come i ricordi dolorosi che porta con sé, le sfide che la vita le ha messo di fronte e l’amore con il coach Matteo Giunta.