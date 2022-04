Vinile di Harry’s House, il nuovo album di Harry Styles: versioni e dove acquistarlo Harry's House, il nuovo album di Harry Styles versione vinile: ecco le versioni disponibili e dove poterlo acquistare

Vinile di Harry’s House di Harry Styles – il 20 maggio 2022 uscirà “Harry’ House”, il nuovo album di Harry Styles. Ecco dove puoi acquistare il vinile, e le versioni disponibili.

Anticipato dal singolo “As It Was“, già in cima alle classifiche in tutto il mondo, il prossimo 20 maggio arriverà in tutte le piattaforme digitali e negli store fisici “Harry’s House”, il terzo album in studio dell’artista dopo i successi di “Harry Styles” e “Fine Line”. Il disco conterrà 13 nuove canzoni. Scopri qui tutto sull’album Harry’s House.

“Harry’s House” è disponibile anche in versione vinile, attualmente in preorder nelle seguenti versioni e nei seguenti store.

Discoteca Laziale

Nello store Discoteca Laziale il vinile è disponibile in due versioni, standard e versione COLORATO GIALLO, esclusiva di questo store.

Amazon

Harry's House LP gatefold vinile nero 180 grammi con busta interna stampata, libretto 12 pagine e cartolina

Team World Shop

Su Team World Shop è disponibile anche il BUNDLE VINILI con “Harry Styles”, “Fine Line” e “Harry’s House”:

IBS

Feltrinelli

Mondadori

Harry Styles parla di Harry’s House