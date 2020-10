Disney+: su Facebook il concerto virtuale per Nuvole

Il tributo musicale al film Nuvole, disponibile su Disney+, si terrà sabato 24 ottobre 2020 sulla pagina Facebook della piattaforma streaming: sul palco di “Nuvole: Il virtual concert” anche OneRepublic, renforshort, Fin Argus, Sabrina Carpenter e Jason Mraz.

Nuvole: il virtual concert

“Nuvole: il virtual concert”, il tributo musicale virtuale al Disney+ Original movie e all’eredità di Zach Sobiech, sarà trasmesso in live streaming su Facebook.com/DisneyPlus sabato 24 ottobre alle 20.00. Il concerto vedrà la partecipazione di:

OneRepublic

renforshort

Fin Argus

Sabrina Carpenter

Sammy Brown (il migliore amico e partner musicale di Zach Sobiech)

Tra le altre esibizioni e apparizioni ci saranno Jason Mraz, DCapella, Neve Campbell, Justin Baldoni, Tom Everett Scott, Madison Iseman, Lil Rel Howery e molti altri.

Nuvole (titolo originale: Clouds) è disponibile in streaming su Disney+, mentre è possibile trovare la colonna sonora del film della Interscope Records su tutte le piattaforme digitali. Il singolo di Zach Sobiech, “Clouds”, ha raggiunto il primo posto su iTunes negli Stati Uniti, arrivando in cima alla classifica per la seconda volta dal 2013.

Nuvole trama

Basato su un’incredibile storia vera, Nuvole è un inno alla vita del cantautore Zach Sobiech (Fin Argus). Zach è uno studente diciassettenne che ama divertirsi e dotato di un naturale talento musicale, che convive con l’osteosarcoma, un raro cancro alle ossa. All’inizio del suo ultimo anno scolastico si sente pronto per affrontare il mondo ma, quando riceve la notizia che la malattia si è diffusa, lui e la sua migliore amica e coautrice di canzoni Sammy (Sabrina Carpenter) decidono di trascorrere il tempo limitato che gli rimane inseguendo i loro sogni. Con l’aiuto del suo mentore e insegnante, il signor Weaver (Lil Rel Howery), a Zach e Sammy arriva l’occasione della vita e viene offerto loro un contratto discografico. Con il sostegno dell’amore della sua vita, Amy (Madison Iseman), e dei suoi genitori, Rob e Laura (Tom Everett Scott e Neve Campbell), Zach intraprende un viaggio indimenticabile sull’amicizia, l’amore e il potere della musica.

Nuvole è disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.

L’acceso a Disney+ richiede un abbonamento alla piattaforma streaming che può essere mensile o annuale. L’abbonamento mensile a Disney+ costa 6,99€/mese, più conveniente è invece l’abbonamento annuale pari a 69,99€/anno con un risparmio del 15% rispetto alla sottoscrizione mensile.

Potrebbe interessarti gli articolo: “i vantaggi di Disney+: cosa offre” e “come iscriversi a Disney+“. Se invece vuoi procedere subito clicca qui per abbonarti a Disney+.

DISNEY+ ABBONATI ORA

La sottoscrizione a Disney+ è attivabile e gestibile interamente online, dal sito ufficiale della piattaforma oppure dall’applicazione per dispositivi mobili scaricabile gratuitamente. Puoi inoltre revocarla in qualsiasi momento.