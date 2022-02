Brividi di Mahmood e Blanco da record: la canzone più ascoltata in un giorno su Spotify Brividi: la canzone di Mahmood e Blanco è da record!

“Brividi”, la canzone sanremese di Mahmood e Blanco è il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia.

Scritta da Mahmood e Blanco e composta assieme a Michelangelo, “Brividi” è una ballad romantica con pianoforte e archi che richiamano l’arrangiamento d’orchestra. È stata presentata per la prima volta live il 1 febbraio 2022 in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2022, dove si è classificata al primo posto nella classifica della Sala Stampa.

Brividi la canzone più ascoltata su Spotify

Uscita su tutte le piattaforme digitali alle 02.00 di notte del 2 febbraio 2022, “Brividi” è già un successo internazionale. Attualmente si trova infatti al primo posto nella classifica Top 50 Italia, e al #5 posto nella classifica globale della piattaforma. Ma non solo.

“Brividi” ha ottenuto il record di canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify Italia. Il nuovo record conquistato dalla canzone è di 3.384.192 stream in sole 24 ore.

A questo risultato si sommano quasi 6 milioni di visualizzazioni combinate, realizzate dal videoclip ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata del Festival al #1 nelle tendenze di YouTube.

Brividi su Spotify

“Brividi” è un brano che ha un sapore moderno in cui le voci e i punti di vista dei due artisti, nonostante i 10 anni di differenza, si intrecciano in perfetta armonia per raccontare come la paura di essere inadeguati, quando si parla d’amore, appartenga a tutte le generazioni. Due mondi apparentemente distanti ma legati dalla versatilità e dalla forza emotiva della loro scrittura, in cui gli artisti descrivono l’amore da due diversi sguardi che si completano.

Da una parte una visione più disillusa, cantata con maggiore consapevolezza da Mahmood, dall’altra l’impulsività e la genuinità di Blanco, due diverse intensità che riescono a raccontare il mondo dei sentimenti senza banalizzarlo. Leggi qui il testo di Brividi.