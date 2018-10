Benji & Fede firmeranno le copie dell’album “Siamo Solo Noise Limited Edition” nel corso di un Instore Tour che li vedrà attraversare l’Italia a partire da Novembre, mese di pubblicazione della riedizione del fortunato album “Siamo Solo Noise”.

“Siamo Solo Noise Limited Edition”, nei negozi e in digitale dal 2 Novembre, conterrà canzoni inedite mai sentite prima, tra cui il brano “Niente di speciale” ft. Mr Rain.

Questa riedizione speciale dell’album, fa seguito ai precedenti “20:05” e “0+” e “Siamo Solo Noise”.

Dopo l’Instore Tour per l’uscita di “Siamo Solo Noise” avvenuto a Marzo 2018 – con la prima data a Modena – sono state annunciate le date dei nuovi firma copie per “Siamo Solo Noise Limited Edition” che si “incastreranno” nella fitta agenda di Federico Rossi e Benjamin Mascolo impegnati nella conduzione del Daily di X Factor 12. Qui tutti i dettagli per vederli su Sky.

SIAMO SOLO NOISE INSTORE TOUR 2018

Per accedere agli eventi è necessario essere in possesso del CD “Siamo Solo Noise Limited Edition”. Per ulteriori dettagli ti invitiamo a contattare direttamente il punto vendita di tuo interesse.

2/11 TORINO MediaWorld 8 Gallery h. 18:00

3/11 MILANO Mondadori Piazza Duomo h. 16:00

5/11 MARCIANISE (CE) Mondadori cc Campania h. 16:00

9/11 ALBIGNASEGO (PD) Mondadori cc Ipercity h. 17:30

10/11 BARI Feltrinelli Via Melo h. 14:00

11/11 BRESCIA Mondadori cc Frecciarossa h. 17:30

14/12 STEZZANO (BG) MediaWorld cc Le Due Torri h. 17:00

15/12 ROMA Discoteca Laziale h. 16:00

16/12 ANDRIA Mondadori h. 16:00

17/12 CATANIA Feltrinelli h. 16:00

18/12 PALERMO Feltrinelli h. 14:00

SIAMO SOLO NOISE LIMITED EDITION – TRAKLIST

Ecco la tracklist e la copertina della riedizione dell’album di Benji & Fede: