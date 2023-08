Tutto sulla saga dei Florio, il romanzo che ha ispirato la serie TV I Leoni di Sicilia Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla saga I Leoni di Sicilia che ha ispirato la serie TV di Paolo Genovesi.

I Leoni di Sicilia è un romanzo di Stefania Auci pubblicato nel 2019 che ha riscosso un successo tanto tale da essere divenuto oggetto di un adattamento seriale: dal romanzo è stata tratta una serie TV che presto potremo guardare su Disney+.

Il romanzo è ambientato nella vivace e affascinante Sicilia dell’ ‘800 e racconta la straordinaria storia della famiglia Florio, una storia fatta di ambizione, successo e passione che la renderà leggendaria. Una delle curiosità che vogliamo svelarti è che ogni capitolo del libro di apre con un proverbio tipico siciliano.

La storia della famiglia Florio al centro della saga

I Florio erano una famiglia umile che, pur partendo dal nulla, ha avuto un forte desiderio di riscatto sociale e l’ambizione di arrivare più in alto di tutti, sino a divenire i più ricchi e potenti. Questo obiettivo fu raggiunto in breve tempo quando i fratelli Paolo e Ignazio decisero di aprire la migliore bottega di spezie della città per poi avviare il commercio di zolfo. Il loro successo continuò con l’acquisto di case e terreni di nobili palermitani. Ciò nonostante, erano sempre guardati con disprezzo e invidia lì a Palermo e il loro successo dovette fare i conto anche con tumultuose vicende private. I Florio erano individui eccezionali, ma anche fragili e si trovarono a vivere gli anni più inquieti della storia italiana.

Sullo sfondo di un’Italia in fermento, dai moti rivoluzionari del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia, emerge così un racconto avvincente e coinvolgente, in grado di catturare l’essenza di un’epoca ricca di cambiamenti e passioni. La narrazione di Auci è un affascinante intreccio di successo, passione e fragilità umane in un’epoca di cambiamenti, dando vita a un racconto che cattura sin da subito con la sua vivida autenticità e risonanza universale.

Tutto sulla serie I leoni di Sicilia su Disney+: trama, trailer e cast

Dal libro alla serie TV

L’attesa è alle stelle per l’arrivo de I leoni di Sicilia in streaming. Il romanzo bestseller di Stefania Auci diventa una serie TV firmata da Paolo Genovesi e arriva in streaming su Disney+ a partire dal 25 ottobre 2023 con i primi quattro episodi. I restanti altri, invece, saranno disponibili a partire dal 1° novembre. La visione della serie è riservata a tutti gli abbonati alla piattaforma.