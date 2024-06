Vasco Rossi Live a Bari: orari e tutto quello che c’è da sapere Il ritorno del rocker di Zocca allo Stadio San Nicola: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle quattro date a Bari

Dopo le due anteprime a Bibione e i sette concerti sold out a San Siro, che hanno coinvolto 400mila spettatori, la grande carovana del Rock del KOMandante arriva a Bari, allo Stadio San Nicola, per gli ultimi quattro spettacoli dell’estate 2024, anch’essi tutti esauriti (con 200mila spettatori).

I concerti si terranno martedì 25, mercoledì 26, sabato 29 e domenica 30 giugno.

Dopo due anni, Vasco ritorna al San Nicola per quattro eccezionali date sold out, stabilendo un nuovo record. Nessuno prima di lui ha raggiunto questo obiettivo. Vasco è un habitué del San Nicola dal 1993 e, con le imminenti quattro date di giugno 2024, avrà eseguito concerti in questo stadio per ben 13 volte: nel 1993, 1996, 1999, 2007 (due date), 2015 (due date), 2018 (due date), 2022 e, infine, nel 2024 con quattro concerti.

Vasco Rossi in concerto a Bari: orari

I concerti di Vasco Rossi del 25 – 26 – 29 – 30 giugno 2024 a Bari si terranno allo Stadio San Nicola. Le porte apriranno alle 16:00, con l’inizio del concerto previsto per le 21:00.

16:00 – Apertura Cancelli (Fan Club e possessori di pacchetto Early Entry entreranno prima rispetto all’apertura cancelli generale)

20:45 – Inizio concerto

Come raggiungere lo Stadio San Nicola con i mezzi pubblici

In collaborazione con l’amministrazione comunale, Amtab ha programmato un potenziamento del servizio di trasporto pubblico per supportare le linee ordinarie e attivare le aree di sosta intorno allo stadio.

Bus Navetta (Servizio Straordinario):

Date di servizio: 25, 26, 29 e 30 giugno 2024

25, 26, 29 e 30 giugno 2024 Orari: Prima partenza: 15:20 Ultima partenza: 2:00

Frequenze: 15:20 – 20:00: ogni 20 minuti (3 bus da 12 metri) 20:00 – 24:00: ogni 60 minuti (1 bus da 12 metri) 24:00 – 2:00: ogni 10 minuti (6 bus da 12 metri)



Percorso Navetta:

Andata: piazza Moro (capolinea) → via Crisanzio → via Q.no Sella → sottovia Q.no Sella → viale Ennio → piazza G.lio Cesare → viale O. Flacco → ponte Solarino → via Cotugno → via Gen. Bellomo → SS 271 → uscita Stadio S. Nicola → via Ludwig → via Nicola Vernola (capolinea).

piazza Moro (capolinea) → via Crisanzio → via Q.no Sella → sottovia Q.no Sella → viale Ennio → piazza G.lio Cesare → viale O. Flacco → ponte Solarino → via Cotugno → via Gen. Bellomo → SS 271 → uscita Stadio S. Nicola → via Ludwig → via Nicola Vernola (capolinea). Ritorno: via Nicola Vernola (capolinea) → raccordo Giuseppe Rossi → viale Donato Menichella → via Giulio Petroni → sottovia Q.no Sella → corso Italia → piazza Moro; piazza Moro (capolinea) → via de Cesare → piazza Umberto → via Andrea da Bari → via Piccinni → via Cairoli → piazza Massari → corso Vittorio Veneto → lungomare Starita → via Adriatico → piazzale Triggiani (capolinea).

Note Importanti:

Nessuna fermata intermedia.

Necessario il possesso di un regolare titolo di viaggio.

Informazioni aggiuntive al Numero Verde 800450444.

Linea 20 (Servizio Ordinario):

Partenza dal capolinea di piazza Moro (Stazione Centrale).

Prima partenza da piazza Moro: 6:10.

Ultima partenza da Parco Adria: 22:25.

Aree di Sosta

Modalità di Attivazione:

Date: 25, 26, 29 e 30 giugno 2024

25, 26, 29 e 30 giugno 2024 Orari: 7:30 – 24:00

7:30 – 24:00 Tariffe: Autovetture: € 3 (tariffa unica giornaliera) Bus: € 12 (tariffa unica giornaliera)



Note Importanti:

Sosta gratuita per veicoli al servizio di persone con disabilità, dotati di regolare contrassegno, in tutte le aree di sosta attivate da Amtab.

Bus concerto

Puoi raggiungere le date del Tour 2024 di Vasco con Eventi in Bus.

Sicurezza

Controlli in Aree Vicine : Servizi di controllo nell’area del concerto e all’ingresso.

: Servizi di controllo nell’area del concerto e all’ingresso. Pre-filtraggi: Accesso alle aree limitrofe solo per chi possiede un biglietto (eccetto residenti e casi specifici).

Regolamento: cosa puoi portare e cosa è vietato

Ecco cosa puoi portare:

Bevande Ammesse: Puoi portare solo bevande analcoliche in bottiglie di plastica da massimo 0,5 litri senza tappo. Nei bar interni le bevande saranno servite in bicchieri monouso e le bottiglie senza tappo.

Sicurezza:

Videosorveglianza : L’impianto è sorvegliato per la sicurezza. Le registrazioni possono essere usate dalle autorità. I sistemi rispettano il D.Lgs. 196/2003.

: L’impianto è sorvegliato per la sicurezza. Le registrazioni possono essere usate dalle autorità. I sistemi rispettano il D.Lgs. 196/2003. Controlli di Sicurezza: All’ingresso ci sono controlli effettuati dal personale e dalle forze di polizia, anche con metal detector.

Comportamenti Proibiti:

Ostacolare Passaggi : Non sostare o sedersi su scalinate, vie di accesso, esodo e passaggi di sicurezza.

: Non sostare o sedersi su scalinate, vie di accesso, esodo e passaggi di sicurezza. Danneggiamenti : Non danneggiare strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto.

: Non danneggiare strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto. Arrampicarsi : Non arrampicarsi su balaustre, parapetti e altre strutture non destinate al pubblico.

: Non arrampicarsi su balaustre, parapetti e altre strutture non destinate al pubblico. Attività Commerciali : Vietato svolgere attività commerciali senza autorizzazione scritta della Direzione.

: Vietato svolgere attività commerciali senza autorizzazione scritta della Direzione. Comportamenti Pericolosi : Vietato comportarsi in modo da creare pericolo, disturbare l’ordine pubblico o l’evento.

: Vietato comportarsi in modo da creare pericolo, disturbare l’ordine pubblico o l’evento. Stato di Ebbrezza : Non entrare o trattenersi in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe.

: Non entrare o trattenersi in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe. Materiale Ostacolante : Non esporre materiale che ostacoli la visibilità, segnaletica di emergenza o vie di fuga.

: Non esporre materiale che ostacoli la visibilità, segnaletica di emergenza o vie di fuga. Atti Aggressivi: Vietato compiere atti aggressivi verso il personale di controllo.

Oggetti Proibiti:

Armi e Oggetti Simili : Vietate armi da fuoco, finte, coltelli e oggetti affilati.

: Vietate armi da fuoco, finte, coltelli e oggetti affilati. Materiali Esplosivi : Vietati materiali esplosivi, infiammabili e chimici.

: Vietati materiali esplosivi, infiammabili e chimici. Fuochi d’Artificio : Vietati fuochi d’artificio, razzi e petardi.

: Vietati fuochi d’artificio, razzi e petardi. Contenitori di Bevande : Vietate bottiglie di vetro, lattine e borracce di metallo.

: Vietate bottiglie di vetro, lattine e borracce di metallo. Bevande non Ammesse : Vietate bevande non alcoliche in bottiglie di plastica superiori a 0,5 litri.

: Vietate bevande non alcoliche in bottiglie di plastica superiori a 0,5 litri. Bevande Alcoliche : Vietate bevande alcoliche non acquistate all’interno dell’impianto.

: Vietate bevande alcoliche non acquistate all’interno dell’impianto. Animali : Vietati animali, eccetto cani guida e da assistenza.

: Vietati animali, eccetto cani guida e da assistenza. Sostanze Illecite : Vietate droghe e aghi, salvo per motivi medici validi.

: Vietate droghe e aghi, salvo per motivi medici validi. Oggetti Lunghi e Ingranditori : Vietati pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica grande, aste per selfie.

: Vietati pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica grande, aste per selfie. Droni : Vietati droni e dispositivi aerei teleguidati.

: Vietati droni e dispositivi aerei teleguidati. Mezzi di Trasporto Personali : Vietati motocicli, biciclette, pattini, skateboard e hoverboard.

: Vietati motocicli, biciclette, pattini, skateboard e hoverboard. Dispositivi Elettronici : Vietati trasmettitori elettronici, power bank, puntatori laser.

: Vietati trasmettitori elettronici, power bank, puntatori laser. Valigie e Borse : Vietati valigie, trolley, borse e zaini oltre 15 litri.

: Vietati valigie, trolley, borse e zaini oltre 15 litri. Oggetti Rumorosi e Spray : Vietati trombette, spray urticanti e spray (es. antizanzare, deodoranti, creme solari).

: Vietati trombette, spray urticanti e spray (es. antizanzare, deodoranti, creme solari). Attrezzatura da Campeggio : Vietati tende e sacchi a pelo.

: Vietati tende e sacchi a pelo. Strumenti Musicali : Vietati strumenti musicali.

: Vietati strumenti musicali. Attrezzatura di Registrazione : Vietate apparecchiature audio/video professionali, Go-Pro, iPad, tablet.

: Vietate apparecchiature audio/video professionali, Go-Pro, iPad, tablet. Oggetti da Offesa : Vietati caschi, catene e altri oggetti pericolosi.

: Vietati caschi, catene e altri oggetti pericolosi. Passeggini e Ovetti: Vietati passeggini e ovetti per neonati.