In regalo per te i biglietti del concerto di Halsey a Milano!

Halsey in concerto in Italia – Halsey salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano per un un’unica data evento in Italia il 13 febbraio 2020 nell’ambito del Manic World Tour. Disponibili bus riservati ai fan. Biglietti in regalo per te, scopri come!

Sul palco, la giovane cantante statunitense di origini italiane – il suo vero nome è infatti Ashley Nicolette Frangipane – presenterà per la prima volta live il suo nuovo album “Manic” uscito il 17 gennaio e anticipato dai singoli “Nightmare” e “Graveyard”. e che contiene anche il singolo di successo “Without Me”.

Dal 2015 ad oggi, Halsey ha totalizzato oltre 23 miliardi di stream in tutto il mondo e ha venduto più di nove milioni di album a livello globale. Ha registrato sold out in tutto il mondo, è stata nominata per un GRAMMY ed è apparsa su numerose di copertine di periodici americani come Cosmopolitan, Rolling Stone, Playboy e Billboard. L’artista si è inoltre aggiudicata il primo posto nella Billboard 200 con l’album “hopeless fountain kingdom” del 2017.

HALSEY IN ITALIA

13 febbraio 2020

@Milano, Mediolanum Forum

+ Special guest della serata: Pale Waves

Se preferisci essere certo/a di avere i biglietti, di seguito trovi tutte le info per acquistarli.

BIGLIETTI CONCERTO HALSEY

Per acquistare i biglietti del concerto di Halsey non dovrai fare altro che cliccare sul sito di Ticketone presente nel riquadro grigio qui di seguito:

HALSEY IN ITALIA

BIGLIETTI DISPONIBILI SU

WWW.TICKETONE.IT

Prezzi biglietti:

Parterre In Piedi: 51,75 €

Primo Settore Anello A: 51,75 €

Primo Settore Gold: 51,75 €

Secondo Settore Anello B: 40,25 €

BUS concerto halsey

Non vivi nella città in cui si terrà il concerto a cui vorresti assistere?

Raggiungi il concerto di Halsey con un servizio Pullman RISERVATO AI SOLI FAN organizzato da Eventi in Bus, partner di Team World.

Sono previste partenze da tutta Italia. Il rientro è fissato dopo il concerto, non dovrai quindi preoccuparti di cercare un hotel: questo è solo uno dei tanti vantaggi di viaggiare con bus diretti ai concerti.

PULLMAN CONCERTO HALSEY

Al link presente nel riquadro giallo troverai anche tutte le info su tratte, prezzi e dettagli sul servizio.