Biglietti concerti Mika Revelation Tour 2019/2020: prezzi e date

Mika in concerto in Italia per il Revelation Tour 2019/2020 – dal 24 Novembre 2019 all’8 Febbraio 2020 Mika calcherà i principali palchi italiani in 12 spettacolari date nei palazzetti. Ecco biglietti, prezzi e date.

Dopo due anni di pausa in cui l’artista si è dedicato alla scrittura, al design e alla partecipazione e realizzazione di grandiosi show televisivi come Stasera CasaMika, X Factor Italia e The Voice Francia, Mika è pronto a tornare sul panorama musicale e a focalizzarsi al 100% sulla sua musica.

In occasione del “Revelation Tour”, che lo porterà in giro per tutta Europa, oltre ai suoi più grandi successi Mika presenterà per la prima volta live il suo ultimo album “My Name Is Michael Holbrook”, in uscita il 7 Ottobre 2019 e anticipato dal singolo “Ice Cream”.

Revelation Tour: le date

24 novembre Torino, Pala Alpitour

26 novembre Ancona, PalaPrometeo

27 novembre Roma, Palazzo dello Sport

29 novembre Casalecchio Di Reno (Bo), Unipol Arena

30 novembre Montichiari (Bs), PalaGeorge

2 dicembre Livorno, Modigliani Forum

3 dicembre Assago (M), Mediolanum Forum

1 febbraio Padova, Kioene Arena

2 febbraio Bolzano, PalaOnda

5 febbraio Napoli, Teatro PalaPartenope

7 febbraio Bari, Palaflorio

8 febbraio Reggio Calabria, Palacalafiore

BIGLIETTI CONCERTI MIKA REVELATION TOUR

Per acquistare i biglietti dei concerti di Mika non dovrai fare altro che cliccare sul sito di Ticketone presente nel riquadro grigio qui di seguito. I biglietti saranno disponibili da Venerdì 7 Giugno alle ore 10:00.

MIKA IN CONCERTO

BIGLIETTI PRESTO DISPONIBILI SU

WWW.TICKETONE.IT

Prezzi biglietti:

I prezzi dei biglietti dei concerti di Mika non sono ancora stati comunicati. Appena disponibili li troverai qui!