Amadeus Arena ’60 ’70 ’80: le serate evento all’Arena di Verona, settembre 2021 Amedeus all'Arena di Verona per Arena '60 '70 '80: tutto sulle due serate evento a settembre 2021

Amadeus Arena ’60 ’70 ’80 – a settembre 2021 Amadeus condurrà due speciali serate evento con protagoniste le iconiche hit degli anni ’60, ’70 e ’80 che hanno segnato trent’anni di musica indimenticabile. A fare da sfondo la suggestiva Arena di Verona. Ecco biglietti, date, prezzi e come seguire Amadeus Arena ’60 ’70 ’80 il TV.

Questo settembre Amadeus salirà per la prima volta come conduttore sul palco dell’Arena di Verona, su cui torneranno anche grandi star, artisti leggendari, ricordi indelebili e canzoni simbolo di un’epoca irripetibile, gli anni ’70, ’80 e ’90. Per Arena ’60 ’70 ‘80” Amadeus tornerà a vestire il ruolo di dj: molte canzoni sono infatti le stesse che proponeva nelle serate in discoteca all’inizio della sua carriera e poi quando si è fatto strada nel mondo della radio. Da dietro una consolle farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist, la sua playlist, un diario sentimentale articolato anche dai suoi incontri con gli ospiti.

12 e 14 settembre Verona, Arena

Line-up artisti Arena ’60 ’70 ’80

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco per due serate all’insegna della grande musica. Ecco i primi nomi annunciati:

Europe,

Gazebo

Loredana Bertè

Patty Pravo

Raf e Umberto Tozzi

**in aggiornamento**

Biglietti Amadeus Arena ’60 ’70 ’80

Per acquistare i biglietti per gli spettacoli all’Arena di Verona non dovrai fare altro che cliccare sul sito di Ticketone presente nel riquadro grigio qui di seguito:

AMEDEUS ARENA ’60 ’70 ’80

BIGLIETTI DISPONIBILI SU

WWW.TICKETONE.IT

Prezzi biglietti

Platea Cat 1: 49,00 euro

Platea Cat 2: 45,00 euro

Poltrona Numerata Cat 1: 39,00 euro

Poltrona Numerata Cat 2: 35,00 euro

Gradinata Cat 1: 29,00 euro

Gradinata Cat 2: 25,00 euro

Amadeus Arena ’60 ’70 ’80 in TV

Le due serate evento verranno trasmesse in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay ad ottobre 2021. Le date precise verranno comunicate prossimamente.