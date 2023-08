Venezia 80, la serata di preapertura è un omaggio a Gina Lollobrigida Tutto quello che c'è da sapere sulla serata di preapertura della Mostra del Cinema di Venezia dedicata a Gina Lollobrigida.

Sei pronto a immergerti in un viaggio attraverso la straordinaria carriera di una delle icone più amate del cinema italiano? La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia sta per aprire i suoi sipari per l’edizione dell’anno corrente (30 agosto – 9 settembre 2023) con una serata di preapertura davvero speciale dedicata all’indimenticabile attrice Gina Lollobrigida.

La “Diva” del cinema italiano, scomparsa lo scorso gennaio, sarà onorata con uno straordinario evento che celebra la sua vita e le sue opere.

Svelato il programma della Mostra del Cinema di Venezia 2023, la 80esima edizione

La serata di Preapertura: un omaggio a Gina Lollobrigida

Martedì 29 agosto c’è la serata di pre-apertura dell’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia, diretta con maestria da Alberto Barbera. L’evento si svolgerà presso la Sala Darsena del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, a partire dalle ore 21.

La serata si aprirà con un doppio programma che renderà omaggio a Gina Lollobrigida attraverso due film iconici:

“Portrait of Gina” (1958) di Orson Welles – Un’intervista affascinante e unica con Gina Lollobrigida nella sua villa dell’Appia antica. Questo episodio pilota, mai completato, offre una prospettiva intima e personale sull’attrice, guidata dal grande regista Orson Welles. Il film è presentato in prima mondiale in collaborazione con Cinecittà e restaurato per l’occasione dal Filmmuseum München. “La provinciale” (1953) di Mario Soldati – Un capolavoro letterario che vede Gina Lollobrigida nel ruolo di Gemma. Questa storia drammatica, tratta dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia e sceneggiata dallo stesso regista, offre una delle interpretazioni più memorabili della carriera di Lollobrigida. Il film è presentato in prima mondiale nella sua versione restaurata grazie al Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale e Compass Film.

Portrait of Gina e La provinciale fanno parte del programma Venezia Classici dell’80. Mostra e rappresentano una parte di un progetto più ampio dedicato a Gina Lollobrigida, ideato dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e dalla Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia. Questo omaggio include anche mostre fotografiche a Roma e al Lido di Venezia, nonché un premio destinato ai giovani talenti, che verrà presentato durante l’evento.

Come partecipare alla serata di preapertura di Venezia 80

La serata di preapertura è aperta al pubblico. Per assistere gratuitamente a questo straordinario evento i partecipanti possono prenotare i posti in sala attraverso il sistema di prenotazione online della Biennale di Venezia sul sito www.labiennale.org scannerizzando con il proprio telefono cellulare i QR code pubblicati sulle testate de Il Gazzettino, La Nuova di Venezia e Mestre e sul Corriere del Veneto.

A Venezia 80 la celebrazione di un’eterna icona nel mondo del Cinema

Gina Lollobrigida (4 luglio 1927 – 16 gennaio 2023) è stata una presenza luminosa nella Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, partecipando con i suoi film e come ospite in numerose occasioni. La sua carriera straordinaria è stata celebrata attraverso ruoli indimenticabili che l’hanno resa una delle attrici più amate e riconoscibili del cinema italiano. Il suo fascino e il suo talento hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema ed è per questo che si è scelto di celebrare la sua eredità durante questo evento speciale.