Insieme al cinema per vedere All Of Those Voices: tutti gli incontri per città!

Insieme al cinema per vedere All Of Those Voices: tutti gli incontri per città! Al cinema insieme per vedere All Of Those Voices: ecco l'elenco e gli orari di tutti gli incontri per città!

Guarda All Of Those Voices al cinema insieme ad altri fan di Louis Tomlinson – ecco tutti gli incontri in programma per poter poter vivere insieme l’esperienza di All Of Those Voices – il film documentario su Louis Tomlinson al cinema.

Il 22, 25 e 26 marzo uscirà al cinema All Of Those Voices, il film documentario diretto da Charlie Lightening che racconta la vita e la carriera dell’artista da un punto di vista intimo, sincero e diretto anche attraverso contenuti inediti e dietro le quinte. Scopri qui tutto su All Of Those Voices,

Insieme al cinema per All Of Those Voices

Vedere Louis sul grande schermo e vivere il racconto della sua vita, la sua storia, il suo percorso musicale sarà un’emozione grandissima, che sarebbe bello condividere con altri fan. Per questo motivo abbiamo organizzato degli incontri nei cinema di tutta Italia per trascorrere una serata insieme al cinema.

Un’occasione perfetta anche per fare amicizia con altri fan, conoscersi prima di entrare in sala – ideale anche se dovessi venire al cinema da solo – e commentare il film insieme a fine proiezione.

Vieni al cinema con noi il 22 marzo!

Di seguito l’elenco di tutti gli incontri in programma nelle principali città italiane e l’orario dello spettacolo, organizzati per mercoledì 22 marzo, giorno di uscita al cinema. Il ritrovo per i fan sarà davanti al cinema 15-20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, in modo da potersi incontrare e conoscere tutti prima di entrare in sala.

Puoi trovare qui l’elenco delle sale che trasmettono All Of Those Voices e in cui puoi acquistare il biglietto in prevendita: All Of Those Voices/Louis Tomlinson.

Abruzzo

UCI Cinema Chieti

Mercoledì ore 20.30

Basilicata

UCI Red Carpet Matera

Mercoledì ore 20.30

Calabria

THE SPACE Catanzaro

Mercoledì ore 20.00

Campania

THE SPACE Napoli

Mercoledì ore 20.00

THE SPACE Salerno

Mercoledì ore 20.00

Emilia Romagna

THE SPACE Bologna

Mercoledì ore 20.00

UCI Cinema Reggio Emilia

Mercoledì ore 20.30

Friuli Venezia Giulia

THE SPACE Trieste

Mercoledì ore 20.00

Lazio

THE SPACE Parco De Medici

Mercoledì ore 20.00

UCI CINEMA Porta Di Roma

Mercoledì ore 20.30

Liguria

THE SPACE Genova

Mercoledì ore 20.00

Lombardia

THE SPACE Odeon Milano

Mercoledì ore 21.00

UCI CINEMA Bicocca Milano

Mercoledì ore 20.30

Marche

CINEMA GIOMETTI Ancona

Mercoledì ore 20.30

Piemonte

THE SPACE Parco Dora Torino

Mercoledì ore 20.00

Puglia

UCI CINEMA Showville Bari

Mercoledì ore 20.30

Sardegna

THE SPACE Quartucciu

Mercoledì ore 20.00

Sicilia

UCI CINEMA Palermo

Mercoledì ore 20.30

MULTIPLEX THE SCREEN Messina

Mercoledì ore 20.15

Toscana

THE SPACE Firenze

Mercoledì ore 20.00

Trentino Alto Adige

UCI CINEMA Bolzano

Mercoledì ore 20.30

Umbria

UCI CINEMA Perugia

Mercoledì ore 20.30

Valle D’Aosta

CINELANDIA Aosta

Mercoledì ore 20.20

Veneto

UCI CINEMA Verona

Mercoledì ore 20.30

Se parteciperai, non dimenticare di immortalare i momenti insieme prima e dopo il film con foto, foto di gruppo e video, di condividerli sui social usando l’#AllOfThoseVoicesItalia e taggandoci @team_world così che anche noi possiamo vederli e ricondividerli!

ATTENZIONE: questa è un’iniziativa organizzata da noi e dedicata ai fan, un’idea per passare una serata insieme. I cinema sopra indicati non sono quindi parte dell’organizzazione, non andare in cassa/fermare il personale del cinema per chiedere informazioni sull’incontro, non saprebbero risponderti!