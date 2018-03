Primavera a Milano per Nick Robinson: le foto dell’attore in Italia

Nick Robinson a Milano al Gran Ballo delle Cinque Giornate – L’attore americano, che vedremo al cinema quest’estate in “Tuo, Simon“, ha fatto sapere ai suoi follower (ne ha oltre 1 milione su Instagram) di essere a Milano.

Immediata – ovviamente – la mobilitazione dei fan italiani che si sono domandati quale fosse il motivo di questa inaspettata visita. Bene gli 007 di Team World si sono attivati, analizzando accuratamente le IG Stories di Nick, e arrivando alla conclusione che Mr Robinson ha presenziato al Gran Ballo delle Cinque Giornate, andato in scena Domenica 25 Marzo presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano.

NICK ROBINSON E IL COMING OUT DEL FRATELLO DURANTE TUO, SIMON

Non essendoci uno scatto ad ufficializzare il coinvolgimento di Nick all’evento (era in visita al Museo e ha “seguito” la Musica? E’ stato coinvolto da qualche amico/a italiano/a? Chissà…) è probabile che l’attore si trovasse (o si trovi ancora) a Milano per vacanza, magari come regalo di compleanno, visto che il 22 Marzo ha soffiato su 23 candeline.

FOTO NICK ROBINSON A MILANO

Ecco le foto pubblicate da Nick Robinson sulle Storie del suo profilo Instagram @therealnickrobinson