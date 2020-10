Quanto costa NOW TV per vedere film, serie TV, show e sport

Se ti stai chiedendo quanto costa NOW TV per vedere sport, cinema, intrattenimento e le tue serie preferiti in streaming live e on demand, continua a leggere per scoprire come attivare l’abbonamento e quali sono i prezzi di NOW TV.

Cos’è NOW TV

Per prima cosa ti spieghiamo cos’è NOW TV e come funziona: si tratta di un servizio che ti permette di vedere tutti i programmi di Sky – come X Factor 2020 – senza parabola o decoder, tutto quello che ti serve è semplicemente una connessione ad internet.

Con NOW TV non devi installare parabole e decoder: ecco perché tutti coloro che non hanno un abbonamento satellitare, si abbonano a questo servizio di streaming di Sky. Se invece hai un abbonamento a Sky, per vedere i programmi sul pc/mac o su qualsiasi altro device connesso ad internet, puoi utilizzare l’app Sky Go.

I prezzi di NOW TV sono molto vantaggiosi soprattutto per chi ama lo sport: sono infatti disponibili anche dei Ticket giornalieri per abbonarsi a NOW TV per sole 24h. Una formula perfetta per chi, per esempio, è interessato a vedere solo la partita della squadra per cui tifa.

Oltre ai Ticket giornalieri, è disponibile anche l’abbonamento mensile. I prezzi variano in base all’area tematica di proprio interesse:

Pass Cinema 9,99€/mese

Pass Entertainment 9,99€/mese

Pass Cinema + Entertainment 14,99€/mese *OFFERTA*

NOW TV prezzi 2020

Scopriamo insieme i prezzi di NOW TV e le offerte in corso nel 2020.

NOW TV Cinema

Se ami il mondo del cinema, ti piace trascorrere le serate guardando i film da non perdere anche in HD, l’abbonamento mensile che fa per te è Pass Cinema: costa 9,99 euro al mese e puoi disdire quando vuoi. Pass Cinema ti consente di vedere film su 2 schermi in contemporanea.

NOW TV Serie TV e show

Le serie TV sono disponibili tramite l’abbonamento Pass Entertainment che include anche gli show di Sky, come l’amatissimo X Factor 2020. Il costo di questo abbonamento è 9,99 euro al mese.

Offerta Pass Cinema + Entertainment a 3 euro

Se vuoi vedere film, serie TV e show ti consigliamo di attivare l’offerta WOW, ossia Pass Cinema + Pass Entertainment in HD e su due schermi contemporaneamente.

Cinema e Entertainment a 3€ per il primo mese

Per il primo mese ti costa 3 euro (solo se sei NUOVO cliente), poi l’offerta si rinnoverà automaticamente a 14,99€ al mese.Entro 24 ore dalla scadenza del periodo di visione, potrai scegliere se disdire il rinnovo automatico dell’offerta.

NOW TV bambini

Pass Kids è l’abbonamento perfetto se in famiglia ci sono dei bambini: Pass Kids a soli 3,99 euro al mese ti permette di avere accesso ai programmi più amati dei bambini anche in HD.

NOW TV Sport

L’offerta Sport di NOW TV è molto flessibile: nell’immagine sopra è riportato il prezzo dell’abbonamento mensile pari a 29,99 euro/mese, ma sappi che è anche disponibile un abbonamento giornaliero. NON è consentito vedere due eventi sportivi contemporaneamente.

Ecco il dettaglio delle due offerte:

1 mese di Sport a 29,99€/mese. Si attiva automaticamente al momento dell’acquisto e ogni mese puoi disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione.

1 giorno di Sport a €14,99. Lo attivi quando vuoi al primo play su un canale sport (validità entro 6 mesi dall’acquisto), ha una durata di 24 ore e non si rinnova in automatico.

Acquista il Ticket giornaliero qui

Potrai seguire in diretta la Serie A TIM 2020/2021 con 7 partite su 10 ogni turno, la UEFA Champions League 2020/2021, la UEFA Europa League 2020/2021, la Premier League con 5 partite a turno, la Bundesliga con 3 partite a turno, la MotoGP™, la Formula 1®, il Tennis internazionale con gli ATP Masters 1000 e Wimbledon, lo spettacolo della NBA e molto altro tutto in Super HD.

NOW TV: come pagare

Puoi effettuare un acquisto su NOW TV con uno dei seguenti metodi di pagamento:

VISA

Mastercard

American Express

Paypal

Non sono accettate carte di credito virtuali.