Costumi Halloween: le maschere horror più spaventose del cinema

Vestiti Halloween e maschere horror – Nei travestimenti di Halloween, festa che si celebra il 31 ottobre, è facile trarre ispirazione dal mondo del Cinema, soprattutto se con una semplice maschera possiamo impersonificare i personaggi più spaventosi del grande schermo.

Tra i costumi di Halloween più gettonati, soprattutto se scelti all’ultimo minuto, troviamo le maschere horror, quelle diventate ormai iconiche e immediatamente riconoscibili.

Nella maggior parte dei casi basta indossare una tuta nera o un mantello, per aver risolto la parte “sotto” del costume che verrà caratterizzato, in questo caso al 100%, dalla maschera scelta.

Se non sai quindi da cosa travestirti ad Halloween, scopri le maschere horror più spaventose e iconiche del Cinema.

MASCHERE HORROR PER HALLOWEEN

Maschera halloween IT Pennywise Il Pagliaccio da IT

IT è il personaggio dell’omonimo romanzo di Stephen King uscito il 1986. IT appare principalmente con le sembianze di Pennywise il Pagliaccio Ballerino, detto anche Bob Gray. E’ rappresentato dallo scrittore come un mutaforma che abita le fogne della cittadina di Derry, cibandosi ogni 27 anni dei suoi abitanti assumendo forme evocative delle loro paure più grandi.

Il personaggio di IT è sbarcato al cinema con due film di successo “IT” (2017) e “IT CAPITOLO DUE” (2019) entrambi di Andy Muschietti.

MASCHERA halloween Jason Voorhees da VENERDI’ 13

“Venerdì 13” è un film che ha indubbiamente fatto la storia del genere: cult la maschera di Jason Voorhees, protagonista di dieci episodi della saga di Venerdì 13, di un remake, di un reboot e di un crossover con la serie Nightmare (Freddy vs. Jason).

MASCHERA halloween Michael Myers da HALLOWEEN

Michael Myers è un personaggio fittizio della saga di Halloween, protagonista dell’iconico cult-slasher indipendente di John Carpenter ambientato proprio durante questa festività.

Maschera halloween L’assassino di AUGURI PER LA TUA MORTE

L’assassino del thriller firmato Christopher Landon “Auguri per la tua morte”.

Maschera halloween Billy il Pupazzo da SAW L’ENIGMISTA

Billy il Pupazzo, personaggio della saga di Saw L’Enigmista, è tra le maschere più celebri del genere horror.

Il volto di Billy è bianco con una fronte e un mento sporgente, le guance sono dipinte di rosso a forma di spirale e anche le labbra sono di colore rosso, per creare un sorriso sul volto del pupazzo. Billy ha dei grandi occhi neri con le iridi rosse mentre la sua testa è sormontata da pochi capelli, neri e disordinati.

Maschera halloween Ghostface da SCREAM

E’ una maschera che non ha decisamente bisogno di presentazioni: stiamo parlando della ghostface della serie cult Scream.

Maschera halloween Freddy Krueger da NIGHTMARE SAGA

Frederick Charles “Freddy” Krueger, soprannominato a volte Fred, è un personaggio cinematografico immaginario, assoluto protagonista della saga di film horror Nightmare. In vita era un assassino seriale, con particolare interesse per l’infanticidio. Fu ucciso per vendetta dai suoi stessi concittadini e ottenne, dopo la morte, la capacità di manifestarsi nei sogni altrui, che sfrutta per tormentare ed uccidere i figli dei responsabili della sua morte.

Maschera halloween Chucky da LA BAMBOLA ASSASSINA

Chucky è un personaggio creato da Don Mancini per il film La bambola assassina (Child’s Play, 1988). Originariamente era un serial killer di nome Charles Lee Ray che assunse le sembianze della bambola e presto ne diede vita continuando a perpetrare i suoi crimini con estrema facilità.