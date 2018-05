The Voice Of Italy 2018 su Rai2: presentatore e coach nuova edizione

La nuova edizione di The Voice Of Italy è in onda su Rai2 il Giovedì sera in prima serata. Il talent show andato in onda dal 2013 al 2016 per quattro edizioni consecutive su Rai 2, è tornato con un nuovo conduttore e nuovi coach.

Al timone dell’edizione 2018, partita il 22 Marzo, Costantino della Gherardesca.

THE VOICE OF ITALY 2018

OGNI GIOVEDI’ SU RAI 2 h.21.20

THE VOICE OF ITALY 2018: CONDUTTORE E COACH

Il presentatore dell’edizione 2018 di The Voice of Italy è Costantino della Gherardesca.

Il ruolo dei coach è invece affidato ad Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia.

THE VOICE OF ITALY 2018: MECCANISMO

L’edizione 2018 di The Voice Of Italy è composta da 8 puntate:

BLIND AUDITION – 4 puntate

KNOCK OUT – 2 puntate (48 concorrenti totali, 12 per Team)

BATTLE – SEMIFINALE 1 puntata con 16 concorrenti in gara

FINALE con 4 finalisti

Nella SEMIFINALE, in onda il 3 Maggio, è presente il Sing Off, uno spareggio all’interno di ogni team sul brano che i talenti hanno presentato alle Blind Audition. I 4 vincitori del Sing Off accedono alla FINALE del 10 Maggio.

Il vincitore verrà deciso dal TELEVOTO DEL PUBBLICO. Il vincitore si assicurerà un contratto discografico con Universal Music Italia.

THE VOICE OF ITALY 2018 | battle SEMIFINALE

Le coppie della semifinale del 3 Maggio 2018:

Team Al Bano

Prima Battle

Raimondo Cataldo VS Tekemaya

Seconda Battle

Maryam Tancredi VS Mara Sottocornola

Team J-Ax

Prima Battle

Antonio Marino VS Andrea Tramacere

Seconda Battle

Beatrice Pezzini VS Riki

Team Francesco Renga

Prima Battle

Asia Sagripanti VS Marica Fortugno

Seconda Battle

Mirco Pio Coniglio VS Deborah Xhako

Team Cristina Scabbia

Prima Battle

Elisabetta Eneh VS Laura Ciriaco

Seconda Battle

Andrea Butturini VS Alessandra Machella

Eventi eccezionali che accadranno questa sera a #TVOI: ✅ I coach non avranno lo stesso look della puntata scorsa

✅ I talenti canteranno anche in italiano

✅ @CdGherardesca uscirà illeso dalla presenza dei parenti@RaiDue @jaxofficial, @MissScabbia, #AlBano, @RengaOfficial pic.twitter.com/5d39TzxaVe — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) May 3, 2018

THE VOICE OF ITALY 2018: IL RITORNO

Ecco le dichiarazioni di Andrea Fabiano, direttore di Rai2, sul ritorno di The Voice Of Italy dopo un anno di stop:

“Siamo molto orgogliosi di riportare su Rai2 uno degli show musicali più importanti e di maggior successo in tutto il mondo in una versione rinnovata, nel meccanismo e nel cast: una conduzione ironica ed eclettica come quella di Costantino della Gherardesca e quattro coach di grande personalità, Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia, ognuno con una identità artistica molto differente. – Dichiara il Direttore di Rai2 Andrea Fabriano – Il format, distribuito in 62 Paesi e che ha conquistato un totale di mezzo miliardo di spettatori nel mondo, in Italia sarà ancora più avvincente grazie a una struttura più snella e agile”.

THE VOICE OF ITALY 2018: DOVE SI REGISTRA

The Voice Of Italy si svolge presso lo Studio 2000 del Centro di Produzione Rai situato a Milano in Via Mecenate, 76.

VINCITORI THE VOICE OF ITALY

Ecco i vincitori dell’edizione italiana di The Voice:

Vincitore The Voice Of Italy 2013: Elhaida Dani

Vincitore The Voice Of Italy 2014: Suor Cristina

Vincitore The Voice Of Italy 2015: Fabio Curto

Vincitore The Voice Of Italy 2016: Alice Paba

[nel 2017 non c’è stata un’edizione italiana di The Voice Of Italy]

Vincitore The Voice Of Italy 2018: da annunciare

COACH THE VOICE OF ITALY

Coach The Voice Of Italy 2013: Piero Pelù, Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante, Noemi

Coach The Voice Of Italy 2014: Piero Pelù, Raffaella Carrà, Noemi, J-Ax

Coach The Voice Of Italy 2015: Piero Pelù, Noemi, J-Ax, Roby e Francesco Facchinetti

Coach The Voice Of Italy 2016: Raffaella Carrà, Max Pezzali, Emis Killa, Dolcenera

[nel 2017 non c’è stata un’edizione italiana di The Voice Of Italy]

Coach The Voice Of Italy 2018: Al Bano, J-Ax, Francesco Renga, Cristina Scabbia