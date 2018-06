Libri Estate 2018: i romanzi più belli da leggere in Vacanza

Estate significa anche relax e tempo libero da dedicare alla lettura di qualche bel libro, complice la piacevole ombra offerta dall’ombrellone o la pace di un rifugio in montagna, o semplicemente la voglia di sfogliare pagine che non siano quelle di un libro di scuola!

Ecco quindi una selezione di romanzi che potresti leggere quest’Estate.

LIBRI ESTATE 2018: COSA LEGGERE IN VACANZA

RED di Isabelle Ronin

TRAMA LIBRO RED

Caleb ha tutto ciò che un ragazzo potrebbe desiderare. Ricco, amato da tutti, un futuro brillante davanti a sé. Fino a quando non incontra lei, Veronica soprannominata Red per quell’incantevole vestito rosso fuoco che indossa. Per la prima volta lui desidera qualcosa, o meglio qualcuno, che sai bene di non poter avere…

ACQUISTA RED

Il libro “Red” è disponibile in tutte le librerie e su Amazon. Puoi leggere gratis il primo capitolo del libro >> QUI << e le frasi/quotes più belle >> QUI <<.

INK di Alice Broadway

TRAMA LIBRO INK

Immagina un mondo in cui ogni tua azione, ogni evento della tua vita ti viene tatuato sulla pelle, perché tutti lo possano vedere. Immagina se avessi qualcosa da nascondere… Non ci sono segreti a Saintstone: dall’istante in cui si nasce, successi e fallimenti vengono tatuati sulla pelle, così che tutti possano vederli e giudicarti, come un libro aperto.

E proprio un libro i morti diventano: la pelle viene asportata, rilegata e consegnata ai familiari, come antidoto all’oblio che è ancora più temibile della morte. A patto che le pagine della vita superino il giudizio del consiglio: in caso contrario il libro viene gettato alle fiamme, e con lui il ricordo di un’intera vita.

Quando l’amato papà muore, Leora, sedici anni, è convinta che il giudizio su di lui sarà pura formalità, e invece si rende conto che l’uomo nascondeva dei segreti, ma che di segreti ne cela anche il Consiglio…

ACQUISTA INK

“Ink” è disponibile in tutte le librerie e su Amazon. Sul sito www.rizzolilibri.it è disponibile l’estratto del libro.

UN RAGAZZO TRA NOI di Kessy & Mely

TRAMA LIBRO UN RAGAZZO TRA NOI

Luna e Sol, gemelle, sono allo stesso tempo uguali e diversissime: entrambe con la carnagione olivastra, lunghi capelli scuri, occhi leggermente a mandorla, hanno l’una un carattere estroverso ed esuberante, l’altra timido e riservato.

Ed è forse questo equilibrio perfetto che le ha rese inseparabili.

Ma quando Luna perde completamente la testa per un nuovo e misterioso studente arrivato a metà anno, il loro rapporto rischia di rovinarsi irrimediabilmente. E se invece anche per Sol fosse l’occasione giusta per trovare l’amore e imparare ad affrontare la vita con più spensieratezza?

Tra esilaranti video di musical.ly, perfide compagne di classe, tornei scolastici, liti furibonde e prime cotte, Sol e Luna impareranno una importante: nemmeno il ragazzo più carino della scuola può spezzare il legame che le unisce… o forse sì?

ACQUISTA UN RAGAZZO TRA NOI

“Un ragazzo tra noi” è disponibile in libreria, su Amazon e su Team World Shop, ordinandolo sul nostro negozio online arriverà a casa tua nella versione autografata da Kessy & Mely in persona.

THE KISSING BOOTH di Beth Reekles …è anche un film su Netflix!

TRAMA LIBRO THE KISSING BOOTH

Rochelle ha diciassette anni, è bella, popolare, brillante. È circondata di amici, ma non è mai stata baciata. Non ha mai avuto un fidanzato, solo cotte per tipi sbagliati, bad boy di cui le era impossibile innamorarsi davvero. E Noah non fa eccezione. Anche lui è inaffidabile, tenebroso, irritante. E con le ragazze vuole solo divertirsi. Rochelle non ha alcuna intenzione di cedere al suo irresistibile fascino. Perché di una cosa è certa, Noah non è quello giusto. Glielo ripete di continuo anche Lee, il suo migliore amico, l’unica persona a cui Rochelle non potrebbe mai rinunciare.

Ma il fatto che Lee sia il fratello di Noah complica ogni cosa. Soprattutto quando Lee scopre un segreto, un segreto inconfessabile che non può, o forse non vuole, condividere con Rochelle.

Un esordio sorprendente, una storia d’amore che si divora compulsivamente, come un film.

ACQUISTA THE KISSING BOOTH

“The Kissing booth” è disponibile in tutte le librerie e su Amazon.

TUO, SIMON di Becky Albertalli …è anche un film al cinema!

TRAMA LIBRO TUO, SIMON

Simon ha diciassette anni e un amore segreto per Blu, un ragazzo conosciuto on line con cui intrattiene un’intensa, tenera corrispondenza. Il loro rapporto è al sicuro finché un email finisce in mani sbagliate: quelle di Martin, il bullo della scuola, che ora minaccia di rivelare a tutti lo scoop dell’anno… a meno che Simon non l’aiuti a conquistare Abby, la ragazza di cui è innamorato ma che non lo degna di uno sguardo.

TUO, SIMON: LE FRASI PIU’ BELLE DEL LIBRO

Per proteggere il suo amore, Simon dovrà affrontare per la prima volta la paura di uscire dal guscio che ha costruito intorno a sé, trovando il coraggio di rinunciare alle proprie sicurezze per fare spazio alla bellezza e alla libertà di essere se stessi.

Email dopo email, il sentimento per Blu cresce, e così la voglia di conoscersi e far conoscere agli altri chi è davvero.

ACQUISTA TUO, SIMON

In occasione dell’uscita del film nelle sale, è disponibile in libreria e su Amazon la riedizione del libro con il titolo “Tuo, Simon”.

ROLLING STAR – Come una stella che rotola di Paola Zannoner

TRAMA LIBRO ROLLING STAR

Estate, 1968. Max ha diciassette anni e il desiderio inguaribile di viaggiare.

Per lui la vita ha il sapore della libertà, della leggerezza e dell’amore per Bea. Bea bellissima, bionda e luminosa come la Primavera di Botticelli.

Adesso che la scuola è finita – che si sono chiusi i battenti di quella prigione immobile – è arrivato il momento di partire per il sud della Francia: zaini in spalla, vestiti a fiori impalpabili, la musica di Bob Dylan nel cuore e la voglia di lasciarsi indietro un mondo vecchio, stantio. La loro avventura è costellata di artisti, personaggi ambigui e una compagnia teatrale di hippie.

E poi c’è David il rivoluzionario, uno che le cose le vuole cambiare per davvero, pronto a mettere in gioco tutto, anche se stesso. David, che tira Max fuori dai guai e diventa un prezioso alleato per Bea. Ma il sottile equilibrio su cui si regge il rapporto tra i tre amici è destinato presto a spezzarsi, e nella magica, calda estate del ’68, tra feste, corse in moto e colonne sonore indimenticabili, Max imparerà che il suo ideale di libertà ha un prezzo. Un prezzo caro da pagare.

ACQUISTA ROLLING STAR

“ROLLING STAR – Come una stella che rotola” è disponibile in tutte le librerie e su Amazon.