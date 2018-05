Tomorrowland 2018 in Italia: UNITE With Tomorrowland al Parco di Monza

Tomorrowland 2018 arriva in Italia – il Festival di Musica elettronica più grande al Mondo in contemporaneamente in 7 Paesi: Italia, Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan al grido di UNITE WITH TOMORROWLAND.

Per la prima volta in Italia UNITE With Tomorrowland: il 28 luglio al Parco di Monza. I biglietti per l’evento sono SOLD OUT.

HAI ACQUISTATO I BIGLIETTI?

Raggiungi il Parco di Monza con i Pullman di Eventi in Bus, sono previste partenze da tutta Italia. Sconto esclusivo del 25% per gli utenti di Team World con il codice TEAM-W.

Se non vuoi stressarti con la ricerca di parcheggio, pagamento di autostrada, benzina, ricerca di hotel e guida per tanti km, ti consigliamo di valutare il servizio offerto da Eventi in Bus: i pullman ti portano fino al luogo dell’evento e ripartono 40 minuti dopo la fine del concerto. Sono previste partenze da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friulia Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

RAGGIUNGI IL PARCO DI MONZA

CON EVENTI IN BUS: PARTENZE DA TUTTA ITALIA

>> ORARI, PARTENZE E PRENOTAZIONI PULLMAN <<

UNITE WITH TOMORROWLAND

28 luglio 2018 @ Parco di Monza, Milano

DALLE 16:00 ALLE 03:00

Il Festival principale di Tomorrowland 2018 si terrà dal 20 al 22 Luglio 2018 e dal 27 al 29 Luglio 2018 a Boom, in Belgio.

TUTTO SUL FESTIVAL TOMORROWLAND IN BELGIO

UNITE WITH TOMORROWLAND | BIGLIETTI E PREZZI

I biglietti per UNITE With Tomorrowland Italia sono SOLD OUT. L’ingresso a UNITE With Tomorrowland Italia è vietato ai minori di 18 anni.

UNITE WITH TOMORROWLAND | LINE-UP ARTISTI

Ecco i primi nomi della corposa line up che farà ballare i fortunati spettatori che si sono aggiudicati il biglietto prima del sold out:

KLINGANDE

YVES V

MIKE DEM

MARTIN SOLVEIG

**in aggiornamento**

KLINGANDE, il giovane producer francese con milioni di ascolti su Spotify, è arrivato sotto i riflettori internazionali con “Jubel” nel 2013, pluri premiato platino in Italia e Francia con oltre 97 milioni di streaming su Spotify e 4 milioni di visualizzazioni su Youtube. In questi anni ha portato la sua deep house in Europa e America e in tutti i più grandi festival, tra gli ultimi: Lollapalooza (Berlino 2016), Tomorrowland (Belgio 2016) e Mysteryland (Haarlemmermeer 2017).

Il dj belga YVES V è stato headliner di Tomorrowland in Belgio lo scorso anno e arriva in Italia per una delle sue prime performance, forte del successo del nuovo singolo “Magnolia”.

Spazio anche ai talenti italiani con l’electrohouse di MIKE DEM, apprezzato da Radio 105 e m2o, ha suonato al Tomorrowland (2017) e ha aperto il live di Axwell in Italia (2012).

Martin Solveig è uno dei più apprezzati del panorama europeo grazie al suo mix di house e electro. L’artista, con oltre un milione di like su Facebook, è stato consacrato dalla collaborazione con Madonna per l’album MDNA; ha lavorato con Dragonette alla sua più famosa hit “Hello”; tra le sue produzioni più recenti “Places” feat Ina Wroldsen e “All Stars” feat Alma.

TUTTO SU UNITE WITH TOMORROWLAND

La scorsa estate 400mila visitatori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a Boom (Belgio) alla doppia edizione di TOMORROWLAND; in contemporanea oltre 100mila persone di sette nazioni differenti hanno vissuto la stessa magica esperienza in una maniera differente. E sarà così anche quest’anno.

Sabato 28 luglio 2018, sette edizioni eccezionali di UNITE With Tomorrowland collegheranno Tomorrowland con Abu Dhabi, Italia, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan, alternando le loro straordinarie line up al collegamento via satellite con Boom.

Per il quarto anno consecutivo il mondo diventa più connesso in nome di UNITE With Tomorrowland.

UNITE With Tomorrowland è molto più di un evento in diretta streaming, grazie ad una serie di elementi quali uno stage che va oltre ogni immaginazione, allestimenti incantevoli ed effetti speciali che permettono di vivere emozioni uniche. Da un punto di vista tecnico, il festival è un capolavoro assoluto: grazie alla connessione via satellite lo show sarà infatti sincronizzato in tutte le location coinvolte. Durante i sette eventi si entrerà in un’altra dimensione, grazie a quanto accadrà sul MainStage di Tomorrowland e il coinvolgimento dei fan di Tomorrowland sparsi in tutto il mondo.

UNITE WITH TOMORROWLAND | ARTISTI EDIZIONE ITALIANA

Gli artisti che si esibiranno sul palco del Parco di Monza e quelli che verranno trasmessi in diretta streaming in tutti gli eventi UNITE, saranno svelati nelle prossime settimane.

Per l’Italia sarà l’occasione per vivere un’esperienza unica, un fenomeno globale che connetterà i fan da ogni angolo del pianeta!

…E per continuare la tua giornata con un po’ di buona musica, ti consigliamo:

Tara McDonald – Taxxxi